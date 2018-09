Punto final para el concurso canalla

La asamblea auriazul no fue una más. En ella "se aprobó" la memoria y balance del último ejercicio, pero también se destacó que "después de 15 años se cierra definitivamente el concurso preventivo en el club y de esta manera se termina una triste etapa para la institución", según fueron las palabras del tesorero Roberto Fattal Jaef. Y en estos dos puntos estuvo puesto el análisis de las tres partes en las que hoy está dividido el pueblo canalla en torno a las próximas elecciones del 30 del corriente. Desde el oficialismo se destacó lo realizado en los cuatro años de gestión y desde la oposición marcaron las diferencias, más allá de que por parte de la agrupación Comunidad Canalla aprobaron pese a "no estar de acuerdo con los números de la gestión económica" y desde Fuerza Auriazul la postura fue de no aprobación y sostuvieron que "evidentemente somos la única oposición y opción". En cambio, sí coincidieron con la cancelación del concurso, pero dejando en claro que "faltaba muy poquito", "es algo simbólico" y "es una buena medida más allá de que sólo restaban pagar algunas cuotas por cerca de 5.000.000 de pesos".

Alrededor de unos 500 socios se dieron cita en la sede del Cruce Alberdi y la asamblea se desarrolló con "madurez política, sin barras y sin denuncias de corrupción", dijeron desde el oficialismo. Los dirigentes actuales hicieron un detallado informe de gestión, mediante la palabra del candidato a presidente Rodolfo Di Pollina y el actual tesorero Fattal Jaef, y los opositores también tomaron la palabra por el lado del candidato presidencial Hernán Marty (Comunidad Canalla) y de tres oradores (Hugo Tomatis, María Carletti y Raúl Ostoich) de la lista Fuerza Auriazul que encabeza Mario Moretti.

"Fue una asamblea especial por ser la última de nuestra gestión, reflejamos con cuentas concretas que cumplimos con lo prometido dejando un patrimonio mucho mejor con jugadores que ahora le pertenecen al club y de unas inferiores que se destacan en la AFA con proyección en selección nacional. Y además anunciamos el levantamiento del concurso, lo que nos permite posicionarnos de otra manera ante los bancos y los sponsors", reflejó Di Pollina.

Por su parte, Marty indicó que "fuimos críticos por la falta de previsión de esta dirigencia al dejar el pasivo en cerca de 440 millones de pesos. Y si bien aprobamos, fue por una cuestión técnica que necesita el club".

Mientras que Moretti sentenció: "Estuvimos un mes y medio estudiando el balance y no se podía aprobar de ninguna manera. Aumentaron tres veces el pasivo y por eso sostenemos que esta es la peor gestión económica de la historia".

Sin dudas, esta asamblea dará más que hablar en las dos semanas que restan para las elecciones y en las urnas el socio terminará de decidir con quiénes buscarán el camino de crecimiento auriazul.

A pocos días de las elecciones

El 30 del corriente se llevarán a cabo las elecciones, en las que el oficialismo (Foro Canallas Unidos, con Rodolfo Di Pollina como candidato a presidente) irá a las urnas en busca de la continuidad. En tanto, dos listas opositoras buscarán dar el golpe: Comunidad Canalla (Hernán Marty) y Fuerza Auriazul (Mario Moretti).