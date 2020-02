Punto para Coudet

El Chacho Coudet es uno de los “representantes” argentinos en la fase previa 2 de la Copa Libertadores y sumó con el empate en cero con el Inter de Brasil en la visita a Universidad de Chile, en la llave 8, que se definirá el próximo martes en suelo brasileño. El otro que defenderá el origen nacional, en este caso en forma total, es Atlético Tucumán, que anoche al cierre de esta edición debutaba en Bolivia ante The Strongest.

Claro que ya en la fase de grupos esperan los “grandes” de Argentina: River en el grupo D, Boca en el H y Racing en el F. Lo mismo que los clubes “chicos” como Defensa y Justicia en el grupo G y Tigre en el B.

En cuanto a Atlético Tucumán, de superar esta serie enfrentará a Independiente de Medellín (Colombia) o Deportivo Táchira (Venezuela), que a juzgar por el resultado de ida todo está dado para los colombianos, que golearon 4-0 de locales. Y en caso de avanzar, los tucumanos irán al mismo grupo de Boca.

En el caso del Inter que dirige el ex entrenador canalla Eduardo Coudet y en el que fueron titulares el ex auriazul Damián Musto, Andrés D’Alessandro y el defensor Víctor Cuesta (ex Arsenal e Independiente), si logra el pasaje a la siguiente etapa chocará con Deportes Tolima (Colombia) o Macará (Ecuador), llave en la que sacó ventaja el conjunto colombiano con un 1-0 de visitante. Si Inter avanza a la fase de grupos (el E) estará en el de sus tradicionales rivales de Gremio.