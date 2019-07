Pumas fuera de foco

Los Pumas dieron un marcado paso atrás. En una deslucida actuación, perdió ante Australia 16-10 en un partido válido por la segunda fecha del Rugby Championship que se desarrolló en el Suncopr Stadium de la ciudad de Brisbane.

La pelota mojada complicó las acciones del partido. Imprecisiones constantes en ambos equipos, pérdidas y poco control del juego. Con ese panorama, los locales se sintieron más cómodos. Sobre todo porque estuvieron más sólidos en el scrum y el line argentino, sin Javier Ortega Desio en la tercera línea por el ingreso de Facundo Isa, no tuvo esa efectividad que venían teniendo en este 2019 más que nada en Jaguares.

Los Pumas estuvieron estuvo lejos de repetir lo mucho y bueno que ofrecieron ante Nueva Zelanda pese a la caída. Ayer, el equipo fue una máquina de cometer errores y si perdió por sólo seis puntos se debe a que Australia tampoco lució bien y está lejos de su nivel.

El desarrollo del partido fue una irritante continuidad de errores por ambas partes (a los 30 minutos las pelotas perdidas sumaban 21), dio la impresión que la pelota estaba “enjabonada” ya que ni Pumas ni Wallabies lograban completar tres pases seguidos.

Argentina mostró una desconocida cara, ausente de convicción, mal en el manejo de la pelota, superado en el scrum y con un line -los australianos tienen jugadores muy altos- que fue desfavorable en varias ocasiones.

A ello se le agrega una línea defensiva que no repitió lo hecho ante All Blacks, con endeblez en el tackle y falencias en el punto de contacto.

Fue un mal paso, una mala noche en Brisbane. El rostro de Ledesma al observar el juego daba la pauta de un claro disconformismo.

“Fue un partido muy desprolijo, donde tuvimos pocas pelotas de calidad en el line y en el scrum. Creo que hicimos 18 o 19 knock on, algunos en posiciones de marcar. Más allá de que la pelota estaba patinosa, estuvimos desprolijos y sin formaciones fijas prolijas, es difícil ganar estos partidos”, destacó el DT.

“Tenemos que seguir entrenando las formaciones fijas y ver cuando se nos complica el plan que tenemos. Hoy (por ayer) nos quedamos sin opciones en un momento”, completó Ledesma.

A su turno, Tuculet, que jugó en lugar del rosarino Emiliano Boffelli, destacó que “cuando teníamos que marcar no marcamos y se termina yendo un partido que podríamos haber ganado. Fuimos menos inteligentes que ellos”.

Se viene un descanso de dos semanas antes de jugar ante Sudáfrica en Salta en la tercera y última fecha de este breve Championship en el año del Mundial. Los Pumas deberán recuperar la memoria y volver a ser ese equipo, base de Jaguares, que dio lugar a la esperanza de que en la próxima Copa del Mundo, que comenzará en septiembre venidero, se vivan grandes alegrías.

Nueva Zelanda también tuvo su tarde negra

Sudáfrica le arrebató el triunfo a Nueva Zelanda en la última jugada del partido, con un try de Herschel Jantjies, y terminaron empatados en 16, por lo que los Springboks vendrán a la Argentina la semana que viene dependiendo de sí mismos para ser campeones. Sudáfrica jugó mejor el primer tiempo, pero la buena defensa neocelandesa y la explosión de Beauden Barrett le impidieron irse en ventaja al entretiempo: era victoria parcial para los kiwis por 7-6. Nueva Zelanda parecía llevarse el partido. Gracias a los penales de Mo’unga y Barrett lo ganaba 16-9 sin mayores complicaciones, pero en la última jugada del partido, Herschel Jantjies llegó al try y con la conversión de Pollar estampó el empate. La igualdad le salió más cara aún a los All Blacks ya que se lesionó el segunda línea Brodie Retallick. El forward se dislocó el hombro ayer y su participación en el Mundial de Japón está en duda. Lo confirmó el propio Hansen, quien dijo que ahora deberá esperar los estudios para saber la gravedad y el tiempo que demandará su recuperación si es que hubo además una fractura.