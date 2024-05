Psicología deportiva: "Un estadio lleno no es un estímulo para resolver una jugada"

“La mía es una opinión general sobre la presión de jugar en casa, que le puede pasar a un futbolista de Newell’s, Central, River o Boca, o en otros deportes”, planteó Laura Tallano , siendo cuidadosa de no hablar de determinada institución. “Hay colegas trabajando en esos clubes y no quiero invadir el terreno de ellos”, explicó.

Tallano dialogó con Ovación el sábado por la mañana, tras dar una clase en Gualeguay, donde es docente de la Licenciatura en Actividad Física y Deporte, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Durante su carrera, la psicóloga especializada en deporte se desempeñó, y lo sigue haciendo, en diversos ámbitos deportivos, en el fútbol, con árbitros, deportistas olímpicos, pilotos de automovilismo, la selección de nado sincronizado, la Confederación Argentina de Atletismo, en el club Gimnasia y Esgrima, en vóley y patín. Pero no todas las disciplinas tienen un público masivo, que se hace sentir.

¿Se prepara al deportista para jugar frente a su público?

Es algo que se trabaja, o debería trabajar, desde los inicios del deportista, más que nada en los deportes masivos, profesionales, que llevan mucha gente, No es lo mismo jugar en un estadio lleno. Y en eso sí se debe ir trabajando en la medida en que el deportista va creciendo. También es cierto que en las divisiones inferiores se trabaja en la concentración. Que tiene que ver con prestarle atención a los estímulos pertinentes al deporte. Un estadio lleno, el espectador, no es un estímulo pertinente a la hora de resolver una jugada o de plantear un sistema defensivo. No es un estímulo pertinente estar prestándole atención al espectador. El deportista debe prestarle atención al centro de la escena, a la pelota, a los compañeros, a los rivales. Eso sí se trabaja, y es parte de trabajar la presión de jugar de local, por ejemplo.

Cuando el jugador dice que una victoria se debió al apoyo de la hinchada, ¿es tan así?

Cada uno lo puede tomar de una forma diferente, según la individualidad del sujeto. El aliento y todas estas “cuestiones motivacionales”, obviamente que ayudan a la concentración y a la motivación. El asunto es cómo lo toma cada sujeto. El “vamos, vamos” puede ser en algunos casos presionante y en otros pasar totalmente inadvertido. Todo dependerá de cada sujeto. Más allá de las individualidades, lo que se trata de trabajar es la personalidad del equipo, si se motiva mucho con esto o no, o con aquello lo que lo presiona. Los videos motivacionales, que muchas veces les muestran a los equipos antes de salir a jugar, son incentivos, pero que en sí tienen un tiempo corto de duración. Después hay que sostenerlo. Puedo salir muy incentivado, activado, gracias al video o al aliento de la hinchada, pero después lo tengo que sostener a lo largo del juego, porque en realidad son de corta duración. Podemos salir muy incentivados y nos metieron un gol al minuto 2 y el estado de ánimo va a cambiar totalmente.

Alguna vez un futbolista que fue insultado por sus hinchas no quiso salir a jugar el segundo tiempo, ¿depende de la individualidad del mismo poder trabajar en ese instante con él para tratar de que continúe jugando?

En esos casos depende exclusivamente de la individualidad, porque a lo mejor otro jugador, ante el insulto, se incentiva para demostrarles todo lo que puede hacer. En el caso de que uno se inhiba, primero debería haber sido trabajado previamente ante la posibilidad de que esto pase. Y después, en ese momento, hay que trabajar en el objetivo y los focos. Tratar de refocalizar a ese deportista acerca de cuál es su tarea dentro del campo de juego. Focalizarlo más en las tareas prácticas sobre lo que tiene que poder hacer. Y para eso también se utilizan técnicas de refocalización, que se entrenan y aprenden a lo largo de la vida del deportista y en los entrenamientos, para poder silenciar lo que pasa afuera. Necesito no escuchar a la hinchada, y no hacerlo más que nada cuando está siendo hostil. Hay técnicas que permiten silenciar esto que es ajeno a mi foco del momento. Algunos se lo toman como desafío y otros, al contrario, se achican cada vez más ante los insultos.

Hay hinchas que piensan que por insultar o hasta amenazar a un plantel habrá una reacción y el equipo ganará el próximo partido. Estas conductas agresivas, ¿pueden llegar a ser desterradas?

Es altamente difícil, en el fútbol particularmente, y en la Argentina, donde manda la tiranía del resultado. Si ganás sos Dios y si perdés no servís, no sos nadie, sos un desastre. La tiranía del resultado manda y el hincha, en determinadas cuestiones, ni siquiera tiene conocimiento de lo que pasa atrás de la vida de esa persona que patea una pelota. En esa pasión por el club de sus amores, por el que se dice que se da la vida, no se entiende lo que sucede en el interior de un futbolista, que seguramente no quiere jugar mal o perder. Pero en ese momento le pueden pasar cosas, procesos. Y el hincha pierde de vista el costado humano. En el hincha, con esta cuestión de la pasión, no entra la razón. Si vamos al significado de pasión, que es hacer una actividad hasta el sufrimiento, te darás cuenta que no tiene muchas cuestiones de racionalidad.