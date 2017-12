Prueba de fuego

Desequilibrante. Pato Sánchez buscará esta tarde ratificar su buen momento. Sebastian Suarez Meccia

Por la 17ª fecha de la Primera C, Central Córdoba recibirá hoy a las 17 a Laferrere en busca de seguir por la senda del triunfo y en lo que será la despedida de su público en el Gabino Sosa.

Por los buenos resultados obtenidos en los últimos partidos, el entrenador Ariel Cuffaro Russo cumplirá con una típica premisa: equipo que gana no se toca. Por este motivo repetirá la misma formación que viene de meter un triunfazo ante San Martín en Burzaco como visitante y buscará conseguir la tercera victoria al hilo.

En definitiva, y de no mediar algún imprevisto, el charrúa saldrá a la cancha con: Juan Marcelo Ojeda; Gerardo Pérez, Damián Ledesma, Alfredo Resler y Cristian Sgotti; Lucas Lazo, Renzo Funes, Diego Migueles y Cristian Sánchez; Federico Ferrari y Cristian Yassogna.

Para la ocasión también fueron convocados Matías Giroldi, Nicolás Sosa, Juan Casini, Marcelo Zaen, Lucas Bracco, Tomás Armoa, Juan Fernández, César Delgado y Juan Pablo Pereyra, de los cuales dos quedarán afuera del banco de suplentes.

Enfrente no tendrá un rival fácil. De hecho es una especie de clásico del ascenso. Con Laferrere se vieron las caras en 42 ocasiones, con 18 triunfos de Córdoba, 12 de Lafe y 12 empates. El último partido entre ambos fue el 20 de febrero de 2016, con triunfo del verde por 1 a 0 en el Gabino Sosa.

Laferrere se encuentra tres puntos abajo de Central Córdoba y viene de ganarle al líder de la categoría, Defensores Unidos, por 2 a 0. El director técnico Norberto D'Angelo deberá suplir dos sensibles bajas en el equipo, ya que no tendrá a disposición al líbero Ariel Cafferata y al stopper izquierdo Gabriel Ferro, que vieron la roja ante CADU. Cabe destacar que en el villero hay jugadores de experiencia como Nicolás Tauber, Nahuel Fioretto, Gustavo "Tortuga" Fernández (ex River) y el colombiano Oswaldo Blanco (con pasado en Atlético Nacional).



Leandro Garbossa



¿Te gustó la nota?