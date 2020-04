Proyecto de arquitecto

"A Rosario volví a los 18 años para estudiar más que para jugar en la Academia Griffa. Arranqué arquitectura y fui sacando materias con el correr de los años, más allá de que luego empecé a competir en la Casildense. Me faltan seis materias para recibirme. Por ahora tengo la carrera postergada, pero pienso terminarla porque me encanta esa profesión y además es una materia pendiente. Ahora no tengo apuro. Sé que la voy a completar porque nunca es tarde para estudiar", deslizó Rossi.