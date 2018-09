Provincial quedÃ³ 5Âº

Apenas se quedó afuera de las semifinales por diferencia de gol (sólo uno), Provincial, en damas, debió enfocarse en el único objetivo viable: terminar lo más arriba posible. O sea, 5º. Y ayer lo consiguió al vencer al local Natación y Gimnasia por 3 a 0, con goles de Julieta Acosta (6'), Sofía Villarroya (38') y Paula Montoya (52'). El sábado había iniciado este segundo camino con goleada por 6 a 0 ante el muy débil equipo de Puerto Madryn.

Ayer, el rojo, campeón vigente del Torneo del Litoral pero peleando por su ingreso a la Final Four (por ahora afuera), le marcó la cancha a un rival que nunca supo encontrar respuesta al dominio de las rosarinas. De esta manera, más allá del resultado, que no deja nada conforme al conjunto de Ernesto Morlan, la Liga Regional fue una buena excusa para encontrar ese ritmo de juego que no venía teniendo en Rosario, de cara a esa citada Final Four o lo que resta del Top 8.

Tucumán Rugby, que perdió con Provincial en la primera fecha de la fase de grupo (1 a 0), terminó consagrándose campeón al vencer a Los Tordos de Mendoza por 2 a 1 tras igualdad en 0.

Las posiciones finales en damas fueron las siguientes: 1º Tucumán Rugby, 2º Los Tordos, 3º Andino, 4º Popeye, 5º Provincial, 6º Natación y Gimnasia, 7º Universitario de Bahía Blanca y 8º Puerto Madryn.