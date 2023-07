Provincial ascendió a la Liga Argentina: Gustavo Lalima, el padre de la criatura

Gustavo Lalima no solamente es el entrenador de este Provincial que logró el ascenso a la Liga Argentina , segunda categoría del básquet nacional y que pronto jugará la final por el título de campeón del Torneo Federal sino que junto a sus ayudantes fueron piezas fundamentales , tanto para elaborar el plan de cada partido como para en los momentos difíciles poder convencer a los jugadores que no se tenían que frustrar y salir de esa situación incómoda lo más rápido posible.

En el partido en La Rioja, mostró una calma que no era compatible para una final. Pocas indicaciones, las palabras justas y hasta se permitió sonreír con un árbitro cuando los fallos no eran los más justos para Provincial.

_ “Esto es parte de un proceso. Los procesos son importantes y esto se inició el año pasado, pero lamentablemente no se pudo coronar desde lo deportivo. Pero todos siguieron aportando y mantuvimos la base de jugadores”.

_ “Este ascenso también es de los que hoy no están con nosotros por distintas razones: de plantilla, de decisiones de vida y de elección como Franco D’Angelo, Lucas Rodríguez, Dalmiro Bustamante, un sub 19 que no pudo venir porque se operó el hombro, Mateo Vivas, Matías Rosas y Guido Mariani, entre otros. Ellos fueron una parte importante en esta conquista. Gente que el año pasado participó de esto y vieron la otra cara de la moneda. Sin lo que construimos el año pasado esto no hubiese sido posible y este momento me quiero acordar de ellos, porque lo importante son los procesos.

_ “La clave para ganar el último partido de la serie fue la templanza que tuvimos. En el básquet esto es fundamental. Quiero agradecer a Liliana Grabín, la psicóloga que nos acompañó durante toda la temporada gracias a una gestión de Pablo Fernández. Ella nos dio muchas herramientas para utilizar que nos sirvieron mucho para aplicar a lo largo del año”.

image - 2023-07-04T233416.883.png Los jugadores y los hinchas de Provincial celebran el ascenso en la cancha de Amancay.

_ “En el primer partido de la serie dominamos bien en el juego, pero en el segundo en La Rioja no lo pudimos hacer. Pero no estábamos lejos en el marcador. Entonces tener esa fortaleza mental, que los jugadores sientan que estábamos por el buen camino y que teníamos que seguir intentando porque en el algún momento el aro se iba a abrir fue vital para que lo diéramos vuelta”.

_ “Llegamos a un final cerrado y el partido estaba para cualquiera de los dos. Recuerdo que tuvimos cinco o seis posesiones que no pudimos definir por una cosa o por otra. Estábamos haciendo un buen trabajo defensivo pero no podíamos sacar esa luz de ventaja que nos iba a permitir llegar más tranquilos en el marcador en el final. Le ganamos a un gran rival que era la primera vez que caía en su reducto. Lo logramos en base a trabajo, un poco de suerte, por esfuerzo y por todas esas herramientas que nos dieron”.

_ “Cuando quedamos diez puntos abajo insistimos que estábamos bien en el juego. Que las cuestiones externas como esas revisiones que hicieron que nunca nos favorecieron las teníamos que dejar de lado. Son cosas del juego. Nos teníamos que focalizar en construir nuestro partido y en jugar al básquet que es lo que sabemos hacer. Y por suerte nos pudimos mantener a pesar de las injusticias que se dieron en algunos pasajes del juego”.