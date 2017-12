Provincial, 2Âº y cerca del golpe

Por una mínima diferencia Provincial no dio un "golpazo" en el Sudamericano de clubes que finalizó ayer en la pileta de GER, en el Parque. Sin embargo, la medalla de plata con la que terminó quedándose se enmarca como un gran logro. En la final cayó ante el máximo favorito, Botafogo de Brasil, por 14 a 13. En tanto, el conjunto local completó el podio. Fue tercero tras vencer a Suther 9 a 4.

Con el resultado de ayer el conjunto de barrio Cura, a cargo de Gabriel Martino, completó un gran torneo en el que le jugó una final de igual a igual a Botafogo, que llegó con lo mejor que tenía. Sin embargo, la victoria no fue sencilla para los brasileños, que no tuvieron tranquilidad hasta el final.

Tomás "El Tanque" Echenique, quien llegó exclusivamente desde Italia, donde desarrolla su carrera, para jugar este torneo, fue elegido como el jugador más valioso del Sudamericano.

La segunda edición del Sudamericano de Clubes se inició el miércoles y finalizó ayer en el Parque Independencia. Los representantes rosarinos fueron GER, que llegó como favorito y Provincial, quien quedó a casi nada de dar un verdadero golpe con sabor a hazaña.