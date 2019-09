Promesa de partidazos en la continuidad de la Superliga

Después del vermú de Newell's-Aldosivi, la jornada dominguera de la 7ª fecha continuará con cuatro partidos excluyentes, con realidades en juego y objetivos para todos los gustos. El plato fuerte será el de cierre entre el vistoso River y el ambicioso Vélez, mientras que en el otro extremo, Godoy Cruz y Banfield quieren salir de pobre en el comienzo de la tarde.

El tomba y el taladro necesitan un triunfo en el torneo local luego de quedar eliminados por Copa Argentina, además para no perder el tren porque la campaña en la Superliga es bastante escasa para ambos. En los mendocinos no podrán jugar ni el Morro García ni Juan Andrada, pero sí puede volver Juan Brunetta, mientras que los banfileños irían con la misma base de partidos anteriores, aunque con una duda en la zaga.

Ahí nomás el ascendente Lanús, que llega con tres triunfos seguidos, recibirá al entonado Colón, que viene de bajar al líder San Lorenzo y de vencer en la ida de semifinales a Atlético Mineiro de Brasil por la Copa Sudamericana.

Seguirá en la grilla Racing, que trata de enderezar el rumbo tras un comienzo dubitativo, y el siempre molesto Arsenal, que mira expectante con 12 puntos pero juega a sumar a cualquier precio.

Para el final está lo más vistoso de la jornada, porque en el Monumental de Núñez el brillante River de Marcelo Gallardo le tirará toda la jerarquía individual y el aceitado andamiaje ofensivo al incisivo y ambicioso Vélez del ex rojinegro Gringo Heinze.

En los millonarios, Jorge Carrascal reemplazará al lesionado Nicolás De la Cruz, mientras que en la defensa el chileno Paulo Díaz no será de la partida y su lugar será ocupado por Javier Pinola o Robert Rojas. En el Fortín en cambio, el técnico repetirá los once que vencieron a Atlético Tucumán la fecha pasada, con el ex Boca Fernando Gago en el equipo.