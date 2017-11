Promesa incumplida: Tigre-Central fue anunciado como liberado pero fue codificado

"Hubo un cambio de programación de último momento". Sólo ocho palabras le devolvieron a Ovación dos representantes de TNT Sports cuando se les preguntó ayer por qué el lunes por la noche no se transmitió el partido que terminó 1 a 1 entre Rosario Central y Tigre.

El encuentro se había anunciado varios días antes en todos los medios, incluso en La Capital, como uno de los cuatro de la séptima fecha de la Superliga que se vería por televisión en calidad de liberado (sin pagar el nuevo pack de fútbol). Pero la hinchada auriazul que carece de servicio codificado esperó, sin éxito, ver al equipo de Paolo Montero. Ya en la primera fecha TNT incumplió su promesa, sin aviso, y transformó en antipática certeza un dicho popular. Lo barato salió caro.

"¿Alguien sabe en qué canal se ve el partido?", "che, estoy haciendo zapping y no lo puedo ver". Esas fueron sólo dos de las frases desesperadas que los canallas comenzaron a subir antenoche a las redes o mandaron por wathsapp. Pero nadie les respondió.

Algunos echaron mano a la radio, otros pidieron pantalla en un bar o en lo de un amigo y vieron el partido empezado. Al menos eso dijeron algunos hinchas que ayer seguían mascullando bronca por la calle. Incluso los simpatizantes de Newell's coincidieron esta vez con sus históricos rivales: palabras más, palabras menos, calificaron el episodio casi como una profanación. Algo así como "eso a un futbolero no se le hace".

El vicepresidente segundo de Central, Ricardo Carloni, dijo ayer que llamó al CEO de la Superliga (Mariano Elizondo) para que se le explique al club qué paso. "Me prometieron para mañana (por hoy) una respuesta. Tengo entendido que a último momento se cambió la programación. Si fue así, fue totalmente desprolijo", subrayó.