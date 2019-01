Se esperan las definiciones. Y este fin de semana será crucial para dilucidar si los dos jugadores que solicitó como prioridad el DT Héctor Bidoglio pueden convertirse finalmente en refuerzos leprosos para la temporada que está cerca de comenzar. A esta altura hay mayor optimismo por el arribo del delantero colombiano Reinaldo Lenis, por quien se está negociando su salida con el club Sport Recife de Brasil. Mientras que asoma como más compleja, aunque en el Parque no se resignan, la contratación del volante chileno Gonzalo Espinoza, con presente en la Universidad de Chile. Estos son los apellidos apuntados especialmente por el DT para reforzar el plantel. Claro que en cada caso hay opciones y alternativas que irán ganando fuerza si es que estos futbolistas, por los que ya hubo ofertas concretas, no ponen el gancho en la Lepra.

"Para cerrar la llegada de Lenis faltan detalles. Newell's hizo una muy buena oferta para un préstamo y la están evaluando", le confió ayer a este diario una fuente cercana a la negociación. Por estas horas se manejan dos alternativas de salida del Sport Recife. Una es que el jugador se desvincule del equipo brasileño y llegue al Parque con el pase en su poder. Y la otra es que sea cedido a préstamo directamente por parte del club del norte de Brasil. En este caso hay que decir que desde la Justicia que supervisa la economía leprosa están al tanto de cada movimiento de la negociación y el club del Parque se ajusta al presupuesto autorizado para la contratación.

Incluso el representante de Lenis está en Recife monitoreando la gestión y buscando destrabar cuanto antes la salida del atacante para que llegue al Parque. Para Bidoglio el colombiano es un futbolista importante para fortalecer el ataque, ya que pondera la velocidad y la gambeta endiablada del punta que suele arrancar por los extremos. Se espera que este fin de semana se resuelva la situación de Lenis, que por ahora tiene como oferta más firme la propuesta rojinegra. Además, Sport Recife estaría dispuesto a cederlo o desvincularse del jugador.

Más compleja es la situación de Gonzalo Espinoza, de presente en la Universidad de Chile. Es el cinco que le quita el sueño a Bidoglio, pero no será sencillo que cruce la cordillera de los Andes. Es más, el DT de la U de Chile, Frank Kudelka, le manifestó que lo tendrá en cuenta para disputar un lugar entre los once y eso atenta contra las aspiraciones leprosas. Igual, hasta anoche en el Parque no bajaban los brazos y buscaban de todas maneras seducir al futbolista chileno para que dé el sí.

La Lepra está gestionando un préstamo sin cargo por Espinoza, al que le hizo una oferta jugosa para tentarlo. En los números no están lejos, pero primará la voluntad del jugador de seguir su vida en Chile o pegar la vuelta al fútbol argentino (tuvo un gran paso por All Boys). Del otro lado de la cordillera aseguran que Espinoza se quedará en la U y que ya desechó la oferta leprosa.

Tanto Lenis como Espinoza son prioridades para el DT del Parque, pero si no prosperan las gestiones irán a la carga por apellidos alternativos, que ya están anotados en una carpeta a la espera de que la dirigencia pise el acelerador.