Primero Colombia, ¿con Messi?

En una ceremonia interminable y aburrida al extremo, la Confederación Sudamericana de Fútbol sorteó ayer en Río de Janeiro el fixture de la próxima Copa América que se jugará en Brasil a mitad de año. Y Argentina tendrá una zona con dos rivales difíciles y uno que parece más accesible. Colombia será el primer rival, luego vendrá Paraguay y cerrará el Grupo B con el invitado Qatar, organizador del Mundial 2022. El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, participó de la ceremonia y dijo que "le vamos a dar guerra al que le toque". También espera contar con Lionel Messi, al que llamará recién en marzo.

El sorteo se realizó en un lujoso salón de Cidade das Artes, en Río, y resultó interminable. Mucha previa cadenciosa, con el discurso del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y luego la presentación de cada estrella del fútbol sudamericano (Zico, Zé Roberto, Lugano, el Pupi Zanetti, Marta, la mejora jugadora de Brasil, Pancho Maturana y Cafú, entre otros) hicieron lenta la ceremonia, más para un sorteo de tan pocos equipos.

Y ahí Argentina quedó en el Grupo B. Debutará el 15/6, en Salvador de

Bahía, ante Colombia. El 19/6 jugará

en el Mineirao con Paraguay y el 23/6 en el estadio de Gremio ante Qatar.

La inauguración de la Copa está

a cargo del anfitrión Brasil, el 14/6

ante Bolivia por el Grupo A, que

comparte con Venezuela y Perú.

El Grupo C, en tanto, lo integran

Uruguay, Chile, Ecuador y

el otro invitado: Japón.

Serio, circunspecto, Scaloni lanzó una frase a lo Diego Simeone: "Le vamos a dar guerra a quien le toque". También se ilusionó en que "confiamos que la gente se contagiará con el equipo".

"Toque quien toque hay que jugar y ganar. A Colombia la enfrentamos en Estados Unidos, es difícil, con jugadores de jerarquía, es un rival complicado. Como Paraguay, que tiene un entrenador (Osorio) con muy buenas ideas. Por último, Qatar, el desconocido del grupo, la idea es competir

contra todos de igual a igual",

especificó sobre los rivales del grupo.

Y no quiso afirmar que el grupo argentino es el más difícil. "El grupo

de Uruguay tampoco es fácil. Si me das a elegir, Chile siempre es difícil. Siempre vamos a buscar un pero... Sudamérica es muy complicada",

aseguró el entrenador albiceleste.

Y por supuesto, el técnico de la

selección se refirió a Messi. "Voy

a hablar con Messi antes de la lista

de marzo. Seguramente él vio

el sorteo, cuando llegué la hora

hablaremos con él, mis sensaciones son muy positivas. A él lo hace feliz

la Argentina y ojalá pueda venir".

