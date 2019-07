Primera dirigente

Desde el control de las planillas durante los partidos, la organización de los encuentros y de los terceros tiempos, pasando por el acompañamiento de las jugadoras a los viajes y al médico cuando padecen alguna lesión, hasta escuchar y contener al equipo. Estas son sólo algunas de las funciones que cumple la mánager de Old Resian, Luciana Fonzo, la primera mujer que se sumó a la mesa del Rugby Femenino en la Unión de Rugby Rosario junto al coordinador general. Esta mujer, arquitecta (44 años) no jugó al rugby pero es hermana de una jugadora y trabaja por el equipo y ahora por el deporte en la ciudad. "A no todos les gusta que las chicas jueguen. No será fácil detener este proceso de las mujeres que se da en todos lados", remarcó.