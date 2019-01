Primer ensayo rojinegro ante San Jorge en el Coloso

Hoy por la mañana, a las 9.30, a puertas cerradas para la prensa y los hinchas, Newell's jugará ante el club San Jorge el primer amistoso de pretemporada en el Coloso Marcelo Bielsa. Serán los primeros minutos formales de fútbol del equipo de Héctor Bidoglio en el 2019, en los que el DT le dará rodaje a la idea táctica que pretende para lo que será la reanudación de la Superliga a fines de enero.

Si bien el equipo que utilizará hoy Bidoglio no está confirmado, el probable once titular estaría integrado por Alan Aguerre en el arco; una línea de cuatro defensores compuesta por Facundo Nadalín, Stéfano Callegari, Fabricio Fontanini y Mariano Bíttolo; el doble cinco con Braian Rivero y Jerónimo Cacciabué; un tridente creativo conformado por Mauro Formica, Maxi Rodríguez y Víctor Figueroa y como único punta iría Fancisco Fydriszewski.

El ensayo de hoy servirá para que el DT comience a probar nombres y esquemas de cara al estreno oficial. "No me gusta un equipo predecible, quiero que intercambiemos posiciones. Tenemos que ser protagonistas y sostener una intensidad alta de juego", le confió en el inicio de esta semana Bidoglio a Ovación. Por ello hoy es factible que se observe un Newell's versátil y hasta seguramente se irán intercalando otros futbolistas a los once que serán de la partida.

Lo dicho, hoy será el primer ensayo del Newell's 2019 de Bidoglio. Una buena prueba para comenzar a darle rodaje al funcionamiento del equipo en una pretemporada exprés por el corto receso del fútbol argentino. El próximo amistoso será el miércoles 16 ante Rampla Juniors y luego el sábado 19 habrá doble acción, ya que por la mañana los suplentes jugarán ante Sarmiento de Junín y por la noche se presentarán los titulares, con el esperado retorno de Maxi Rodríguez, frente a Vélez, en el Coloso y con público en las tribunas.

Está claro que todos los dardos apuntan a lo que será el estreno oficial de la Superliga, cuando el domingo 27 de enero los rojinegros reciban a Boca, en el Coloso Marcelo Bielsa, por la 16ª fecha del torneo, en el que luego visitarán a Unión, recibirán a Central en el gran clásico de la ciudad y a continuación visitarán a San Lorenzo, en un arranque a pura furia. Así será el puntapié inicial del 2019.