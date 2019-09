Primer día con Diego al frente

Diego puso primera en La Plata. Ayer a la mañana, Maradona debutó al frente del entrenamiento del plantel de Gimnasia, en Estancia Chica, con vistas al debut en la Superliga el próximo domingo a las 11 ante Racing, en el bosque, con Diego Abal como árbitro.

El Diez llegó al predio tripero pasadas las 10 y primero supervisó los trabajos físicos que realizaban los jugadores con el Gallego Sebastián Méndez y Adrián González. Ahí nomás comenzaron los ejercicios tácticos y Diego se metió de lleno. A pesar de las dificultades físicas por la operación de rodilla derecha a la que se sometió el pasado 24 de julio, el ex capitán de la albiceleste estuvo “muy activo” dando indicaciones e incluso no pudo evitar la tentación y pateó algunas pelotas con la zurda.

Afuera del predio se montó un celoso operativo de seguridad que cortaba la circulación a 200 metros.

“Primer entrenamiento con mis muchachos”, fue el mensaje que publicó Pelusa en Instagram. Luego apeló al humor al hablar de refuerzos: “Quería traer a Usain Bolt, pero no me lo venden", tiró y luego volvió a agradecer a Gimnasia: “En un país donde no abunda trabajo, a mí me lo dieron, pero no me arrodillé ante nadie. Apareció la opción y me gustó. Acá voy a dejar la vida y, como casi tengo 60 años, debo acelerar a fondo”.