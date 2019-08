"Pretendo la intensidad del primer partido"

"Esperamos recomenzar con la intensidad que pudimos jugar en el primer partido. El parate no nos sirvió, pero es lo que nos tocó y en general prefiero ver lo positivo". La declaración es del entrenador de los leprosos Frank Kudelka en dirección a que Newell's no pudo disputar el choque de la 2ª fecha tras el debut triunfal y de buen rendimiento en el 2 a 0 sobre los santiagueños de Central Córdoba, lo que espera repetir mañana al recibir a Unión. Y lo positivo que puede encontrar el DT es que el equipo vuelve a ser local y esta condición por lo general es un plus a la hora de encarar el trámite.

También puede considerarse positivo el hecho de preparar a sus dirigidos con la inclusión de un par de nombres nuevos, los refuerzos Lucas Albertengo y Lucas Villarruel, a la par de recuperar a dos baluartes del once titular como son Maximiliano Rodríguez y Alan Aguerre.

Obviamente, cada caso mereció la consideración del técnico. Claro que no confirmó a ninguno de cara al partido ante el tatengue, pero todo indica que serán titulares.

"Villarruel tiene muchas chances de jugar, es un jugador al que conozco (lo dirigió en su paso por Huracán, en la B Nacional), pero la decisión la tomaré mañana", dijo Kudelka al responder sobre la chance de ubicarlo en lugar de Jerónimo Cacciabue, uno de los pocos que se destacó en el torneo pasado.

Asimismo, explicó que "Villarruel y Fernández (se repartirían las marcas en el mediocampo) tienen características distintas, pero ambos pueden asociarse de interiores y de mediocentro más atrasados", y detalló que "esto forma parte de las variantes que tenemos para este partido y también para el futuro. Además, veo bien a los chicos de inferiores, como Requena (Juan Manuel, al que Héctor Bidoglio hizo debutar al final del torneo pasado), al que estamos siguiendo".

Y sobre la posibilidad de contar con Aguerre y Maxi manifestó: "Han sido titulares en el primer partido y es proclive que eso suceda". En una palabra: los ve "adentro".

Durante la conferencia de prensa tras la práctica de ayer también se lo consultó por su pasado como técnico tatengue y los sentimientos que aparecen ante el desafío de enfrentarlo: "Separo mucho estas cosas, la vida me hizo transitar por distintas instituciones en las cuales uno se esponja de afecto. Unión es parte de mi vida, ya lo dije, pero lo repito, ya nos dimos todo, ellos a mí y yo a ellos, no sé en qué medida, aunque seguramente más ellos a mí que yo a ellos".

Este tema también abre una puerta a recordar ese pasado y se toca aparte (ver Frank y el desafío de enfrentar a Unión). Claro que esto se trata de un partido, de una cuestión profesional y es lo que pondrá en primer lugar Kudelka: "O cumplo mi rol de técnico y en mi cabeza está mi propio equipo. No voy a decir que soy hincha de Newell's porque sería mentir, pero en este momento mi único interés es que a Newell's le vaya bárbaro, que ganemos, que el equipo funcione. Hay que lidiar con lo emocional, pero yo tengo que pensar a largo plazo y para que esta institución esté en el lugar que le corresponde a su historia gloriosa".