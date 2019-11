Preso de sus errores, Jockey le hizo simple el triunfo a Hindú

La solidez que había mostrado Jockey Club en la semifinal del Nacional de Clubes hizo ilusionar a muchos con un nuevo campeonato, pero en el partido decisivo las cosas no fueron igual. El verdiblanco no jugó bien, cometió muchos errores, demasiados, que fueron bien aprovechados por Hindú a la hora de sumar y como si eso fuera poco también tuvo que lidiar con un referato que no estuvo a la altura de las circunstancias y miró demasiado a un equipo en detrimento del otro. Aun en circunstancias desfavorables, Jockey dio pelea hasta el final y vendió cara la derrota ante un rival que parece ser se enquistó en la cima del rugby nacional.

Sin la presión de tener la obligación de ser banca, Jockey salió a presionar desde el primer minuto y rápidamente se instaló en campo de Hindú, pero el Elefante se las ingenió para salir de ese asedio y en la primera oportunidad que tuvo mostró sus intenciones. Con un penal apenas pasada la mitad de cancha Santiago Fernández rompió el cero y empezaba a ponerse en ventaja.

Pocos minutos después, tras una infracción en el scrum, el equipo de Don Torcuato estiró la diferencia. Desde allí esa formación comenzó a ser un problema para el equipo de Fisherton, ya que no le encontraba la vuelta. Además no lograba soltarse en el juego y se lo notó muy pendiente de lo que hacía Hindú. Jugando corto y con mucha paciencia, los forwards de Jockey empezaron a mostrar el camino, generaron un penal que Albertengo cambió por puntos para un descuento transitorio.

La ilusión duró poco, porque si bien el partido había entrado en un ritmo de ida y vuelta, Hindú fue quirúrgico y aprovechó cada falla de la visita. Para colmo, antes del final del primer tiempo, primero se quedó sin Demarco y luego sin Orsi, tras sendas tarjetas amarillas. El panorama se puso oscuro para el verdiblanco ya que en inferioridad numérica se vio superado por un rival que le estaba ganando la batalla en donde Jockey era más fuerte: con los forwards. Aun así el parcial terminó 12 a 3 favorable al dueño de casa por lo que nada estaba dicho.

Obligado por las necesidades

En el complemento Jockey se vio obligado a salir a quemar las naves. De contra Hindú llegó al try pero luego, video ref mediante, la jugada volvió atrás y por una trompada de Resnick (que vio la tarjeta roja) Jockey salió de esa situación incómoda con un penal.

El tiempo siguió su curso pero el panorama mucho no cambió. El pie de Fernández siguió marcando las diferencias hasta hacer inalcanzable el marcador.

Igual, Jockey la siguió peleando y si no pudo cosechar más fue por la inacción de un árbitro que no midió con la misma vara.

El esfuerzo por llegar a la meta fue tremendo pero se vio coronado en la jugada del final, cuando después de tanto insistir Jockey llegó al try a través de Baronio. Fue el try del honor, porque después no hubo tiempo para más. Anselmi decretó el final y desató la euforia de la gente de Hindú, que conquistó así su quinta vuelta olímpica consecutiva. A Jockey le quedó un sabor amargo en la garganta por un resultado adverso, pero también la tranquilidad de saber que dio todo para coronarse aunque esta vez no le alcanzó. Lo bueno del rugby, como en todo deporte, que siempre hay una revancha.

Vergallo: “Más allá de la derrota, el balance es positivo”

Tenía la mirada perdida, como buscando explicaciones en el horizonte. Nicolás Vergallo, el medioscrum de Jockey, no podía creer lo que estaba viviendo. Con la sangre aún caliente, se dio un tiempo para poder analizar rápidamente lo que había dejado la final.

“Me parece que Hindú nos contrarrestó bien en el scrum y en el line y no pudimos tener pelotas limpias, si comparamos ellos jugaron mucho más cómodos que nosotros”, analizó Nico Vergallo tras la final de ayer.

“Los penales que cometimos sobre todo en el scrum fueron por una cuestión de no tener confianza o estar sólidos en la base. En todos los partidos que jugamos, a excepción de este, lo habíamos hecho bien. En el scrum y en el line en todos los partidos estuvimos cómodos y hoy (ayer) no fue el caso”, completó el medioscrum.

Así y todo, Jockey quedó a solo cinco puntos, “en el primer tiempo pudimos haber marcado algunos puntos más, sobre todo para ganar en confianza, pero no pudo ser. Ya está. Nos ganaron bien. No obstante y más allá de la derrota, el balance es positivo. Jugamos un buen rugby y conseguimos tener una gran base de jugadores, por eso en el análisis global estoy contento”, concluyó el jugador de Jockey.