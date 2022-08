Presentaron las etapas finales del Torneo Regional de Rugby del Litoral

Argentino juega con el karma de no ganar de local en la Primera D

Asistieron a la conferencia de prensa los capitanes de los cuatro equipos, cada uno con la camiseta de su club: Tomás Ferreyra, por el CAE; Agustín Foradini, por Santa Fe Rugby; Ramiro Picotto, por GER; y Juan Rapussi, por Duendes; y autoridades de las áreas de Deportes de los gobiernos provincial y municipal.

ronda Final Regional de Rugby.jpg

El presidente de la Unión de Rugby de Rosario Rubén Gonzalez Fresneda, dijo: “No voy a ocultar la emoción y la alegría que me da estar acá. Estudiantes hizo todo para estar en esta instancia, es un gran club, tuvo un gran año y lo merece. Llegaron a esta instancia los cuatro mejores equipos, y estoy orgulloso por los clubes de mi ciudad. Tenemos uno de los torneos más importantes del país y esta sede lo hace más importante”.

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo, Martin Vergara, expresó: “Agradezco a todos los que están acá. Hace un tiempo largo que estoy en este Comité Ejecutivo que hoy me toca presidir. Fue duro trabajar durante y después de la pandemia para recomponer este torneo. Me enorgullece estar en este club, y por todo lo que están haciendo. No quiero dejar de agradecer a los 25 clubes que integran el torneo. Los equipos que llegaron son los mejores y por suerte tenemos a las tres Uniones representadas con los cuatro clubes”.

Detalles de la ronda final

Entre los puntos centrales se informó sobre el montado del escenario con la instalación de tribunas que le darán forma de microestadio al lugar, para alcanzar una capacidad de unas 8.000 personas, y sobre la preparación de la cancha con el resembrado de césped de invierno y con un cuidado especial para presentarla de la mejor manera en los partidos.

Asimismo, se detalló sobre la venta de entradas anticipadas, las que se realizan vía online a través tickets4lovers.com y de manera presencial en la sede del CAE, a un costo de $800 por jornadas. Se informó que a la fecha ya se han vendido cerca de 2.000 entradas, y que también se pondrán a la venta en las sedes de las tres Uniones.

También los tickets se pueden adquirir los días del partido a un costo $1000 por cada jornada.

Por otra parte, se destacó que los menores de 14 años no abonarán ingreso y se informó sobre la construcción y puesta a la venta de palcos preferenciales con atención gastronómica, de hasta 10 personas.

Qué dijeron los capitanes

Juan Rapuzzi (Duendes): “Estamos con mucha expectativa y esperamos estar a la altura del espectáculo. Quiero jugar ya”.

Agustin Foradini (Santa Fe Rugby): “Con muchas ganas de disfrutar y de estar en la cancha, y llevar al juego lo que hacemos en los entrenamientos”.

Tomas Ferreyra (CAE): “Estamos tratando de disfrutar lo que son estos días, y trataremos de plamar en la cancha lo que hacemos en los entrenamientos”.

Ramiro Picoto (GER): “Estamos con mucha expectativa, con muchas ganas, ajustando detalles para llegar a la final y que se lo lleve el mejor”.