Presentan el libro "Tapones de fierro"

"No sólo de fútbol vive el futbolista". La distorsionada frase vale para retratar al jugador uruguayo de Albion Football Club, Agustín Lucas, quien además de pegarle a la redonda en Guatemala, Venezuela y el ascenso argentino, es escritor y tallerista en cárceles de Montevideo e hincha de Nacional. Hoy y mañana, este jugador de toda la cancha presentará su último libro sobre crónicas, poesías y entrevistas: "Tapones de fierro". El título no se trata de un nombre cualquiera sino del que también encabeza el cortometraje basado en él y su variada producción; un material que hoy se presentará a las 18.30 en el bar El Riel (Rivadavia y Pueyrredón). Lo acompañarán los ex futbolistas de Newell's, Sebastián Domínguez y Kurt Lutman, además de los músicos Juan Francisco Bo, en guitarra, y Tomas Viu, en percusión. Y mañana la presentación del texto se replicará pero con más condimentos. Será a las 19.30

en Paradoxa Libros (Mendoza 923). Se sumarán Marisa Chiponi (tallerista en contextos de encierro y coordinadora del programa Educación en Cárceles de la UNR) y el periodista y militante por derechos

Humanos, Santiago Garat.