Preocupación por Buffarini

En el cuerpo técnico de Boca y en los médicos del plantel existe mucha preocupación por la lesión de Julio Buffarini, quien el domingo salió en el segundo tiempo con mucho dolor debido a un fuerte golpe que recibió a los dos minutos de comenzado el partido ante Tigre en Córdoba. Es que en el inicio del juego, el volante Walter Montillo le aplicó una plancha que el árbitro Néstor Pitana, en un claro error en su labor, no sancionó con amonestación ni expulsión.

Según el parte oficial de Boca, el defensor tiene un esguince de rodilla izquierda. Los médicos seguirán su evolución para ver si se tiene que hacer estudios para saber si la lesión es de una gravedad mayor a la esperada: "La patada me sacó del partido. Sentí un dolor fuerte, me agarró en el aire. Sentí la rodilla inestable. Seguí porque era una final, pero en el entretiempo me vieron los médicos y me dijeron que no podía seguir", contó el lateral xeneize. Y pese a que exculpó al futbolista de Tigre ("No tuvo mala intención y me pidió disculpas", relató) no dudó en su análisis de la jugada: "Si le sacaban roja a Montillo por esa jugada era otra la historia. Pitana no dijo nada, no sacó ni amarilla. Una roja podría haber cambiado el partido. Sin dudas era expulsión".

En tanto, el plantel xeneize ya está de vacaciones y volverá a los entrenamientos el 17 de junio en Casa Amarilla para trasladarse al día siguiente al Hotel Sofitel de la localidad bonaerense de Cardales, donde hará la pretemporada durante 12 días bajo la conducción de Alfaro. Ya están programados dos partidos amistosos en Estados Unidos, uno para el miércoles 3 de julio en Atlanta contra América de México y el otro el 6 de ese mes ante Chivas de Guadalajara, en Texas.

Benedetto: "No sé si fue mi último partido en Boca"

Está claro que Darío Benedetto no pasa por su mejor momento. Quedó demostrado el domingo en la final ante Tigre. El delantero tuvo varias chances de convertir en la final de la Copa Superliga, pero falló y Boca dejó escapar la posibilidad de quedarse con un nuevo título. El Pipa sumó 475 minutos sin convertir y en los 20 partidos que jugó en el 2019 hizo apenas cinco goles. En medio de la mala racha, Benedetto ayer realizó declaraciones y puso en duda su continuidad en Boca para el semestre que viene: "No sé si fue mi último partido con la camiseta de Boca... Hablaremos con mi representante y con los dirigentes, veremos si hay una oferta. Pero si llega alguna posibilidad la voy a analizar y veré qué hago. Pero no sé si fue mi último partido", expresó.