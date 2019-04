Preguntas que no se escuchan

La muerte de Julio "Huevo" Toresani, su suicidio, conmueve e interpela. ¿Por qué este hombre no pudo seguir con su vida? ¿Con qué no pudo? ¿Lo intimidó la gloria futbolera? ¿Lo que se esperaba de él? ¿Lo que ilusionó ser? Ni los medios ni los profesionales ni su entorno más cercano podrán ya responder esas preguntas. Lo insoslayable es pensar en los otros Toresani. En los que juegan y en los que no sabrán cómo vivir sin los botines puestos al final de su carrera, esos a quienes el fútbol profesional hasta ahora no supo contener. Hay una historia, entre tantas, que divide las aguas entre los que creen que la vida es el fútbol y los que no. Es la de Aimar Centeno, un jovencito de 16 años nacido y criado en Agustín Roca, un pueblo de Buenos Aires de unos mil habitantes. El muchacho ganó en 2002 el reality "Camino a la gloria" que condujo Mario Pergolini, por canal 13. El mediocampista fue elegido entre 12 mil chicos de todo el país para probarse en Real Madrid y codearse con el profesionalismo. Fue el mejor futbolista de entre 14 y 19 años para el jurado integrado por Roberto Perfumo, Carlos Mac Allister, José Basualdo y Javier Castrilli. Viajó por primera vez en avión junto a su padre. Llegó a Barajas como la gran promesa merengue. Lo recibieron periodistas, fotógrafos y dirigentes. Conoció el Santiago Bernabeu. Le dio la mano a Cristiano Ronaldo. Y en el primer entrenamiento pisó el césped y se desgarró el aductor. Debut y despedida al sueño europeo. Pero Aimar Centeno existe (para usar un término que por la negativa usa el hincha futbolero para descalificar al rival). Vive en Junín, trabaja y juega en el club Origone FC, el único de su pueblo natal. ¿Qué pudo y qué no pudo Centeno? Las preguntas son las mismas que tal vez no se pudo responder Toresani y que podrían replicarse detrás de cientos de miles de historias más, dentro del fútbol. Habrá que escucharlas.