Lionel Scaloni se toma todo con calma. Desde que se calzó el buzo de entrenador interino de la selección argentina nunca entró en ninguna polémica. No contestó las duras palabras que le dedicó Diego Maradona hace unos días y ayer no se tomó a la tremenda las sospechosas bajas por lesión de Franco Armani y Cristian Pavón, quienes finalmente fueron desafectados para los amistosos del jueves contra Irak y del martes 16 ante Brasil en Arabia Saudita.

"Armani y Pavón sufrieron inconvenientes musculares y fueron desafectados. Prefiero que vengan sanos. De Pity Martínez y Exequiel Palacios ya lo sabíamos, que también sufrieron lesiones y no llegaron a recuperarse. Hablamos con todos ellos y tenían ganas de venir, pero es inútil. El periplo es matador, son 28 horas de viaje para que llegue un día antes del partido para evaluarlo. La decisión fue que no venga. Es lo mejor. Pavón igual. El médico habló con el de Boca y con Cristián. Notaba que le dolía el isquiotibial", afirmó el ex volante de Newell's.

"La selección argentina es muy importante, pero el riesgo que se lesione un jugador también lo es. Somos conscientes de eso y no íbamos a hacer locuras. Por eso decidimos que se queden en sus clubes", agregó.

Finalmente, Scaloni señaló: "Lamentablemente no pudieron venir Armani y Pavón. Nosotros desde que estamos en la selección, al menor problema, agachamos la cabeza. Si no pueden jugar, no jugarán. Lo mismo pasó con Angel Correa, a quien muy a mi pesar no pude ponerlo en la anterior fecha Fifa. Brasil trajo a los mejores que tenía disponible. Nosotros convocamos a los que creemos los mejores para estar en este momento de la selección y que pueden aportar cosas", cerró.





Los dos amistosos

Jueves 11 de octubre, 14.45 h, Argentina v. Irak (Riyad, Arabia Saudita)

Martes 16 de octubre, 14.45 h, Argentina v. Brasil (Yeda, Arabia Saudita)