"Prefiero definir en el Gigante"

"No se puede ni me gustaría elegir algún rival en particular, el que toque en suerte estará bien", señaló Leo Fernández ante la consulta de Ovación sobre sus preferencias en cuanto a rivales en la espera del sorteo de la copa que se realizará esta noche en la ciudad paraguaya de Luque.

El ahora técnico oficial de Central mirará el sorteo por televisión, siempre y cuando no se le corte la luz en la casa, como le pasó el lunes cuando vía telefónica explicaba que "no habrá problemas para jugar ante cualquier adversario".

En cambio, sí confió: "Me gustaría definir la serie en el Gigante", por lo que espera que el sorteo le haga un guiño para arrancar de visitante con la chance de revertir cualquier resultado.