¿Potro entre los once?

No hubo ni habrá definición del equipo hasta minutos antes del choque con Banfield, pero sí presunciones de acuerdo a lo que surgió de los últimos entrenamientos de Newell's en Bella Vista. Y entre las mismas, además de la chance de que Lucas Villarruel sea titular, aparece en la mira Rodrigo Salinas con ciertas posibilidades de también estar por primera vez entre los once elegidos. Al menos Frank Kudelka lo probó en la práctica de ayer y no se descarta que pueda ser una de las sorpresas que tenga preparada el conductor. En caso de confirmarse, ¿por quién ingresaría? Por Alexis Rodríguez.

El plantel ayer entrenó por última vez en el predio de Bella Vista y luego quedó concentrado, pero con esta prueba que instaló la chance de que el ex Vélez salte al césped del Coloso desde el arranque. De confirmarse esta opción Albertengo iría por la derecha, Salinas al centro como nueve bien de área y por el otro sector, como siempre, Maximiliano Rodríguez.

Sin dudas que esta alternativa el entrenador la tiene en mente desde hace un tiempo y no sería descabellado que para darle más potencia a la ofensiva e intentar golpear al Taladro opte por un nueve de área. Más aún jugando en casa y frente a un rival con el que dirime el promedio del descenso.

El nueve cumplió de manera aceptable cada vez que le tocó ingresar desde el banco. Sin lujos, pero tuvo intervenciones que le permitieron ganarse un voto de confianza no sólo de la gente sino del conductor. Que si lo probó en el ensayo de pelota parada es porque lo tiene en mente para mandarlo al ruedo desde el inicio. De no ser así habrá sido una prueba para poner en práctica durante el juego cuando le toque ingresar y el debut de titular quedaría para otra ocasión. No obstante, hoy hay una luz de esperanza para el atacante de que habría llegado el día de estar entre los principales.

La otra incógnita estaba focalizada en el reemplazante del lesionado Jerónimo Cacciabue, aunque con el paso de los días y las palabras de Kudelka surgió algo de claridad y en el primer puesto de los candidatos que tiene el entrenador aparece Villarruel, con más recorrido que Castro y Aníbal Moreno y que, de paso, compartió cancha con Fernández en Olimpo.

Hoy el foco de atención parece haberse depositado en la figura de Salinas, que hasta el momento fue al banco en cinco encuentros (no estuvo ante Central Córdoba y frente a Central) e ingresó en todos. Y fue precisamente en La Bombonera donde más minutos sumó, ya que ingresó por Alexis Rodríguez a los 59 minutos. Quizás una señal o un detalle a tener en cuenta sobre el pensamiento del técnico, que ya lo venía preparando para darle la titularidad en la lepra.