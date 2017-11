Por una mejor versión

No llegar bien para jugar un partido de tanto nivel no es causante de imposibilidad de conseguir un muy buen resultado, llamado triunfo; o un buen resultado, que reflejaría un empate. Newell's pisará el Monumental esta tardecita, a las 19.15, tras quedarse con las manos vacías en la última presentación (0-1 de local con Belgrano) y apenas igualar en cero en Paraná. Que River lo juegue tras adelantarse con un triunfo de la 12ª fecha, tampoco cambia demasiado. Sobre todo porque venía a los tumbos con tres derrotas al hilo y tres empates anteriores. Todo es posible, y más en el fútbol argentino. Además, la última vez en Núñez, hace dos años, el que festejó fue el rojinegro.

No ir temeroso es la cuestión. El equipo dirigido por Llop no puede ceder totalmente la iniciativa a los de Gallardo porque precisamente el fuerte del local está de la zona media hacia adelante. Y por más que el fuerte, si se le puede llamar así, de este Newell's es que no le convierten muchos goles, también es cierto que le cuesta horrores capitalizar sus chances y, ni hablar, dar vuelta un resultado.

Pelearle el mediocampo, mantener a raya al millonario debe ser la cuestión primordial de los leprosos. En ese terreno deben imponer el buen trato de balón de Sarmiento, de Figueroa, el desequilibrio del pibe Torres, pese a que enfrente estará Ponzio como abanderado del quite, de la interrupción a ese juego, que tendrá como ayudantes a Enzo Pérez y Nacho Fernández, aunque ellos buscarán meterse más en una tarea similar a la de los volantes ofensivos rojinegros.

Newell's deberá aprovechar lo que genere. La efectividad será vital y no sólo con la responsabilidad de Leal, hoy el 9 de Llop, sino de todos los volantes ofensivos. Y enfrente no habrá una defensa firme, por algo tiene 13 goles en contra (Pocrnjic sólo encajó 6) y más allá de que hoy presentará a un tercer arquero (Bologna), las grietas de los cuatro del fondo llaman a aprovecharlas, por algo el DT hoy no pondrá ni a Pinola ni a Casco (ver pág. 9), aunque regresa Maidana.

La gran contra para la lepra es que el goleador hoy tendrá la camiseta de la banda roja y no la rojinegra: Scocco, pero su caso es para tratarlo aparte (página 9). Igual, no estará solo sino acompañado por Borré (3 goles, igual que Nacho). Y a ellos los asistirá Pity Martínez.

Hoy ni River ni Newell's llegan de la mejor manera. Igual, los leprosos deben dar una mejor versión que de costumbre para traerse un resultado muy bueno, el triunfo; o uno bueno, el empate.