Por un nuevo triunfo

Ultimando detalles.

Antes de partir a Krasnodar, Sampaoli dirigió la última práctica en Moscú. AP

El seleccionado argentino afrontará hoy ante Nigeria su segundo amistoso que le dará un cierre a la gira por Rusia. El encuentro comenzará a las 13.30 (hora argentina) en el estadio Arena Krasnodar, tendrá el arbitraje del ruso Vladislav Bezborodov y se verá por la pantalla de TyC Sports.

En este segundo y último partido amistoso en Rusia, tras la victoria por 1-0 sobre el seleccionado local, Messi no estará en el campo de juego y el entrenador Jorge Sampaoli intentará que el equipo mantenga el funcionamiento de la mejor manera posible ante la ausencia del astro rosarino.

En cuanto al equipo, Paulo Dybala y Sergio Agüero serán los delanteros, Cristian Pavón tendrá su debut como titular, y la duda está entre Angel Di María o Diego Perotti para hacer la banda izquierda. Matías Kranevitter estará como volante central y a su lado dirán presente dos jugadores de buen pie como Ever Banega y Giovani Lo Celso, aunque no se descarta la aparición de Enzo Pérez como titular.

Tras el último entrenamiento en Moscú, se confirmó que Agustín Marchesín ocupará el arco en lugar de Sergio Romero. Luego de la práctica, el plantel viajó a Krasnodar, al sur de Rusia, donde ya se encuentra concentrado a la espera del partido de hoy.

Nigeria, junto a Egipto, fue de los primeros seleccionados en clasificar al Mundial de Rusia y viene de cerrar invicto su participación en la zona de eliminatorias ante Argelia (1-1). Inclusive llega directamente desde ese país para afrontar el amistoso ante el equipo argentino. El conjunto africano ganó fácilmente el grupo 2, con cuatro victorias, dos empates y ninguna derrota.

El entrenador nigeriano Gernot Rohr dispuso la vuelta a la titularidad del volante Obi Mikel, la máxima figura de las Aguilas Verdes.

El talentoso mediocampista viste actualmente la camiseta del Tianjin Teda de la Superliga China. Entre sus logros figuran 10 títulos con el Chelsea, dos de Premier League (2009/10 y 2014/15) y uno de Champions League (2012). Con la camiseta de su selección ganó la Copa Africana de Naciones en 2013 y la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Río en 2016.

En el historial entre Argentina y Nigeria la ventaja favorece a la albiceleste. Jugaron siete veces, con cinco triunfos argentinos y uno nigeriano. El último encuentro entre ambos fue en el Mundial de Brasil, con victoria argentina por 3 a 2.



Italia ausente en Rusia



Italia no irá a una Copa del Mundo por primera vez en seis décadas. No pasó el repechaje europeo, el que le quitó Suecia al empatar 0-0 y aprovechar el 1-0 de la ida. Así, la azzurra, cuatro veces campeona mundial, no estará en Rusia 2018.

Los minutos transcurrieron en el estadio San Siro y la inoperancia ofensiva del equipo de Giampiero Ventura fue palpable ante un disciplinado conjunto sueco, cuyo arquero Robin Olsen no pasó mayores sobresaltos.

El gol que sentenció la serie fue obra de Jakob Johansson, en el segundo tiempo del partido de ida jugado en Estocolmo.

La eliminación puede significar el final de una generación de jugadores emblemáticos. El arquero Gianluigi Buffon anunció que no jugará más en la selección, a la par que Bonucci, Barzagli y Giorgio Chiellini podrían seguir ese camino.

Hoy a las 16.45 Irlanda del Norte y Dinamarca pelearán por otra plaza (0-0 la ida). Mientras que mañana jugarán Perú v. Nueva Zelanda (0-0 la ida), a las 23.15; y Australia v. Honduras (0-0 la ida), desde las 6.



