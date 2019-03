Por un grito contundente

Jugar bien atrae, posibilita acercarse a los resultados pretendidos. No es algo directamente proporcional, pero ayuda. El tema es que hoy el resultado es más importante. Y ni hablar de este momento en Rosario, en este caso del lado del Parque, en el que Newell's necesita sumar de a tres puntos. Basta preguntarle a cualquier hincha leproso si hoy espera ver un buen espectáculo futbolístico en el Coloso o llegar al final del partido ganador. Y a los jugadores, y al técnico, y a los dirigentes, y a los opositores. La victoria es el único resultado que sirve. ¿Una frase remanida? Sí, pero real. ¿Y si hay empate? No servirá tampoco, aunque llegue de regalo. Sería un solo punto, es decir, perder dos. Y Newell's no puede seguir perdiéndolos por culpa de ese promedio que descuidó.

Menos de local. En su casa dejó escapar las tres unidades del último partido ante Talleres. No puede repetir eso contra un rival como el de esta tarde-noche, un Huracán que viene tan a los tumbos como Newell's. Porque el globo llega con 4 derrotas al hilo con 7 cotejos sin ganar.

El equipo rojinegro también se presentará con 4 sopapos seguidos, tres por el torneo y la vergonzosa derrota de la Copa Argentina que tan fuerte sacudió.

Aunque más que sacudón fue un movimiento sísmico. El técnico Bidoglio renunció y pese a que lo convencieron para que siga lo hará con fecha de vencimiento. Los futbolistas referentes se lo pidieron y son los que deberán demostrar en el campo de juego que lo bancan en firme. ¿Cómo? Haciendo más de lo que se vio en el último encuentro ante el voluntarioso y decidido Villa Mitre. Los directivos aceptaron, pero aclararon que no tendrá chances de seguir para la próxima temporada porque, ahora sí, pondrán todo por contratar un DT de gran espalda y vínculo firme con el club.

La demanda también llegó de los hinchas comunes, de las agrupaciones opositoras, preocupados por la actualidad y el futuro. Igual que todos los leprosos, seguramente. Por eso la convocatoria del miércoles, el convencimiento de que entre todos es posible salir adelante.

Y lo mismo hicieron los grandes protagonistas uniéndose en una concentración prolongada. Aprovechando el hotel en Bella Vista, la chance de entrenar tranquilos y todo el tiempo posible en busca de ese juego que les permita gritar victoria.

Lo positivo es que el entrenador tendrá a disposición a todos los jugadores con la figura de Maxi por encima de todos, como debe ser por su importancia y ascendencia en el equipo. En las tres derrotas por Superliga la Fiera no estuvo, pero sí ante los bahienses y no influyó. También estará Formica de arranque y eso debe potenciar al equipo porque es el que tiene la llave para abrir el juego leproso, el de calidad con la pelota al pie, el que puede desequilibrar en cualquier momento. En el arco Aguerre deberá volver a transformarse en imbatible, como en sus primeros cotejos de local. Claro que ayudado por los defensores, por una dupla de zagueros que pinta para ser de mayor experiencia con la presencia del paraguayo Paredes (no está confirmado, pero iría en lugar del errático Callegari) junto a Fontanini. Leal irá otra vez de arranque para demostrar que puede volver a ser aquel que entusiasmó con sus goles. Y así el resto, todos por la misma causa de vencer.

Newell's está a tiempo de remontar. No le queda mucho aire, pero si respira con la conquista de estos tres puntos de hoy será una buena chance para crecer desde los resultados, para jugar bien tendrá otro tiempo. En este partido debe pegar el grito contundente de ganador.