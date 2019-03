Por un fútbol dinámico

La Fifa se propuso pagar el costo político necesario por las interrupciones y la demora en el juego que implica revisar jugadas mediante el sistema de videoarbitraje, más conocido por la sigla VAR, a cambio de reducir las tormentas de descrédito y sospecha que se desatan tras los groseros errores arbitrales que se suceden en las diferentes competencias.

Ante esta decisión, y en pos de intentar contrarrestar la pérdida de tiempo que implica acudir al VAR, la International Football Association Board (Ifab) busca agilizar el juego con modificación o creación de reglas en el fútbol.

Para ubicarlo en un plano más específico está intentando desburocratizar el juego como así tratar de achicar el margen de error de los jueces, una tarea compleja por la sucesión de equivocaciones conceptuales y elementales que se observan en muchos fallos.

En esa búsqueda, desde junio implementarán un conjunto de modificaciones.

Una es reducir las pérdidas de tiempo en las sustituciones, por lo que el jugador reemplazado ya no saldrá por el medio del campo sino que lo hará por el sector más cercano a los límites de la cancha.

También intentarán terminar con los foros de discusión que se generan en torno a la ejecución de un tiro libre para lo cual decidieron que los jugadores del equipo que dispone del remate ya no puedan incomodar a quienes arman la barrera. Sólo podrán estar ubicados a un metro como mínimo.

Para darle mayor celeridad al trámite se acordó que los futbolistas puedan tocar y jugar el balón dentro de su propia área tras un saque de arquero, y ya no tener que esperar que la pelota trascienda los límites del área grande.

Los árbitros verán simplificadas sus decisiones desde junio con otras medidas, porque ya no dependerá de su interpretación la validez de un gol con la mano. La nueva norma establece que no se convalidarán bajo ninguna forma goles que sean concretados tras un contacto con la mano y/o brazo, sin interesar que el impacto haya sido deliberado o no.

Pero no será la única modificación que reducirá la tarea verbal de los jueces, ya que desde junio en la posición de los arqueros en los penales solo tendrán que posar un pie sobre la línea de gol y ya no los dos, como se exige ahora. Esto evitará las tediosas y redundantes explicaciones del árbitro al guardavalla antes de cada penal.

En pos de evitar las discusiones o advertencias a los integrantes del cuerpo técnico, los árbitros podrán amonestarlos o expulsarlos mediante la utilización de las tarjetas.

Y para concluir con las polémicas que se producen cuando la pelota pega en el árbitro se estableció que ya no deberá ser considerado un "poste", así que si le golpea el balón previamente a un gol todo queda invalidado y el arquero reanudará la acción. Y si el contacto se da fuera del área, la pelota será para el equipo que tenía la posesión.

Así entonces con esta batería de variantes la Fifa intenta darle mayor celeridad al fútbol tratando de paliar la demora que produce la utilización del VAR en cada verificación.