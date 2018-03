La designación del presidente de la asamblea de octubre derivó en discusiones, peleas y la posterior declaración de nulidad de la misma. Para que haya un consenso y que el tema no genere ninguna controversia cuando mañana los socios vuelvan a debatir el balance del ejercicio 2016-2017, el oficialismo y la oposición se reunieron ayer por la tarde en la sede de Gobernación de la provincia de Santa Fe en Rosario. La reunión fue para acordar aspectos esenciales referidos al desarrollo de la asamblea, aunque la cuestión de las autoridades fue uno de los puntos principales y que se intenta consensuar, aunque todavía no existe una definición. La comisión directiva propuso cederle la secretaría a la oposición y que el vocal rojinegro José Luis Conde ocupe la presidencia. Los opositores quedaron en responder hoy, pero la idea es acercarle una contrapropuesta y que Ariel Moresco, del Movimiento 1974, sea el que presida la asamblea.

Con puntualidad, a las 17.30, comenzó la reunión con la presencia del ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, y del de Seguridad, Maximiliano Pullaro. No es un dato menor la convocatoria y la participación de autoridades de las más altas esferas del gobierno provincial. Es que existe un compromiso de la administración de la provincia para que la asamblea se realice dentro de los parámetros normales. Para eso dispuso, entre otras cuestiones, un operativo de seguridad para la asamblea conformado por 110 efectivos policiales.

La comitiva oficial del club del Parque fue nutrida ayer y la integraron el presidente Eduardo Bermúdez, los vicepresidentes Juan Matías y Cristian D'Amico, el prosecretario Juan José Concina y el gerente Fernando Acatto. Por la oposición asistieron Luis Facciano (Futuro Leproso), Daniel Giraudo (ADN Leproso), Ariel Moresco (1974) y Federico Ripani (Pertenencia Leprosa).

Durante alrededor de una hora y media se trató sobre aspectos básicos del desarrollo de la asamblea, como la cantidad de oradores, en los que habría un principio de acuerdo. El deseo es que no se haga por demás de extensa.

D'Amico fue uno de los primeros en retirarse apenas concluyó el encuentro de la tarde y rescató "la buena predisposición de todos para que la asamblea se desarrolle con normalidad. Hay que recalcar la voluntad y colaboración de los ministros y de la Inspección General de Personas Jurídicas".

El vicepresidente segundo manifestó que como un "gesto" se le ofreció a la oposición la secretaría de la asamblea. "Es para que haya un punto en común en cuanto a las autoridades de la mesa y así evitar una votación que fue un problemas en todas las asambleas. Veremos qué decide el arco opositor", dijo. El nombre que lleva la comisión directiva para ocupar la presidencia es el de José Conde.

Instantes después se retiraron de la sala de reunión los referentes de la oposición. Hubo coincidencia en que todos deben lograr que no haya problemas en las asamblea, más allá de las diferencias que existen, incluso entre los sectores de la oposición, los cuales algunos se inclinan hasta este momento por el rechazo del balance y otros por la abstención.

La propuesta del oficialismo sobre las autoridades de mesa, que más allá de que exista un acuerdo debe mocionarse en la asamblea, no termina de convencer a la oposición, si bien recién se responderá esta mañana. Los opositores piensan en Ariel Moresco para estar al frente de la asamblea, pero no como secretario tal cual propuso la dirigencia, sino como presidente. Si no existe acuerdo, Moresco no estaría dispuesto a ser secretario y habría que buscar a otro nombre de la oposición.

La provincia, por su parte, garantizó que habrá 110 efectivos de la policía abocados a la seguridad de la asamblea, con parte del personal en el interior del estadio cubierto. En la asamblea de octubre pasado había estado sólo afuera.Además se aplicará el sistema de Tribuna Segura y ningún socio que se retire del estadio podrá volver a ingresar al recinto.