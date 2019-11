Por tan predecible sigue en caída libre

Sufre. Kudelka no quiere ni mirar lo que hacen los jugadores. A su lado el ayudante Armando y el PF Mauro Ceruti.

La decepcionante noche en La Paternal sumó una nueva frustración. Newell's no sólo perdió un partido, sino la línea de juego. Nada de lo que haya intentado le salió. Previsible, sin cambio de ritmo, impreciso y falto de agresividad con y sin la pelota, quedó preso de la dinámica de uno de los punteros de la Superliga. Argentinos fue intenso y no le dio margen de maniobra. La intranquilidad que ronda por estas horas en el Parque es que el mal funcionamiento se repite. El comienzo auspicioso en la Superliga quedó atrás y el equipo se encuentra en caída libre, sin que Frank Kudelka encuentra la manera de remediarlo.

Newell's se convirtió en un conjunto inofensivo y vulnerable. El lunes quedó a merced de lo que propuso Argentinos. Si no lo inquietaron más en el arco de Alan Aguerre no fue por una sólida labor defensiva. Se debió a la impericia del bicho colorado. Lo cierto es que a la lepra le costó una enormidad recuperarla y, cuando la conseguía, cada avance resultó predecible, sin asociación ni aceleración.

Partido al medio

Lejos de la presión alta que había ejercido durante varios partidos, un cambio entendible y que se explica al tener en cancha a algunos futbolistas sin gran despliegue, Newell's trató de hacerse fuerte en la mitad del campo de juego. Pero nunca hizo pie y el control de ese sector fue del local. Lucas Villarruel no fue capaz de hacer olvidar el quite de Julián Fernández y mucho menos Braian Rivero el despliegue de Jerónimo Cacciabue. De todos modos, si bien los volantes tuvieron un nivel bajo, tampoco es justo adjudicarles toda la responsabilidad de la derrota. La puesta en escena general fue deficiente.

Desde hace algunos partidos, Newell's dejó de lado la presión alta, a partir de la ausencia de un jugador clave para eso, Cacciabue, y la participación de otros incapaces de desplegarse adelante entorpeciendo la salida rival. La lepra juega más contenida. Pero el reagrupamiento de futbolistas del medio hacia atrás no implicó necesariamente que haya sido sólido en su propio campo en La Paternal.

Los innombrables

El problema rojinegro fue que cada vez que la conseguía, progresaba con dificultad, sin sorpresa. No conseguía agruparse, fallaba en los pases, en la recepción y, lo que es peor, jugaba a un ritmo inferior que el de Argentinos. En ese aspecto, los experimentados le jugaron en contra. Son esos futbolistas que Kudelka espera que señalen los periodistas, sin que él los mencione, aunque en las últimas conferencias haya dado indicios de quiénes se trata.

Formica es uno. Otra vez jugó a una velocidad menor a la que acostumbraba y no generó nada. Y el otro es Maxi Rodríguez, a quien cada vez le cuesta más imponer su calidad ante marcas asfixiantes. Si la pelota no la tiene Newell's, ellos no colaboran en la marca. Y si la controlan, tampoco establecen una diferencia.

La idea fija del DT

Kudelka mantuvo el 4-3-3, aunque no cuente con extremos con despliegue. Se mantiene firme con este dibujo táctico, pese a que haya un declive notorio y no encuentre los intérpretes indicados para ese esquema. Hasta acá no se planteó meter cuatro volantes, salvo durante lapsos de algunos partidos, y dos atacantes, para tratar de copar el medio y crecer desde allí.

La responsabilidad que le compete no es sólo la propuesta futbolística. También la elección de los titulares, si bien está claro que no abunda jerarquía. Pero es justamente por eso que hay planteos y nombres que sirven para tapar limitaciones. Y nada de eso se está viendo por parte del DT.

El promedio desciende

Newell’s se había olvidado un poco del promedio, pero con la sucesión de malos resultados volvió a ser un tema central. Está con el 18º peor promedio, a cuatro puestos del último que desciende, pero con un partido pendiente, ante Independiente. En el hipotético caso de derrota, quedaría sólo un puesto arriba de la zona del descenso.