Por primera vez dorados

La tercera fue la vencida para Los Pumas Seven en los Juegos Panamericanos. Tras las caídas en las finales ante Canadá en 2011 y 2015, llegó la revancha. Ante el mismo rival y con suma autoridad, para subirse a lo más alto del podio y recibir la tan deseada medalla de oro. Los Pumas son los campeones del continente. Por primera vez en su historia.

El equipo conducido por Santiago Gómez Cora se impuso por 33 a 10 en la gran definición en la sede Campo de Rugby y celebró el logro máximo en unos Juegos Panamericanos. Los jugadores argentinos se aseguraron el pase a la definición tras tres victorias seguidas, la última de ellas ante EEUU por 31 a 7, pasado el mediodía.

En la final, ya no dejó dudas y su rival de turno, esta vez no puso conservar los lauros de 2015. Los Pumas fueron más desde el minuto cero. Los tries albicelestes fueron marcados por Luciano González Rizzoni (2), Germán Schulz, Lautaro Bazán Vélez y Franco Sábato. Las conversiones fueron de Santiago Mare.

"Venimos haciendo un gran trabajo, las cosas muy bien, demostramos que todo eso dio resultado y por eso eliminamos a Canadá de la cancha, cosa que no es tan fácil", dijo el experimentado Gastón Revol, de 32 años, alma máter del equipo.

Las Pumas, por su parte, terminaron lo más arriba que podían después de quedar afuera de semifinales. Fueron quintas tras derrotar ayer a México 32 a 7 y a Perú por 34 a 12.

Para las chicas se trató de un nuevo certamen en búsqueda del crecimiento, ya que al rugby femenino argentino aún tiene pendiente un mejor desarrollo.