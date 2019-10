Por la mejor porción

El fondista Moscato Pizza retorna a Palermo, ámbito donde concretó su debut oficial a fines de febrero pasado (esta vez será en la de césped) y asumirá el rol principal cuando esta tarde se mida ante 4 rivales en el marco del Clásico Primavera (5º turno, 1.600 metros).

En aquella ocasión rescató un anodino 4º -entre 10- a 14 cuerpos de Pinball Wizard (ganó por 9). Después de esa faena cambió de escenario y allí encontró su mejor versión cosechando tres victorias (dos condicionales y la restante en el Handicap Engrillado), un placé y dos terceros, evidenciando una marcada regularidad.

Correrá por primera vez en la milla y ahí lo espera el fogueado Hat Mario, un animador permanente en este tipo de cotejos -y más exigentes también- quien tratará de hacer valer su plena adaptación a la distancia. Del resto, Barón Blue buscará aprovechar un desarrollo favorable.

Como complemento, veloces adultos protagonizarán el Handicap Oreste Cosenza (9º turno, 1.200 metros) y allí, el rosarino Man To Man intentará extender la serie exitosa, iniciada a comienzos de septiembre en San Isidro y continuada en el Independencia por partida triple, donde les dividió la cancha a los que le salieron al cruce.

El Gran Enemigo y Don Trueque se perfilan como sus principales adversarios.

Notiturf

Sobresale la figura de Pablo Falero en Río IV

A pocos meses de su retiro, Pablo Falero formará parte de la atrayente jornada a correrse el domingo 3 de noviembre en Río IV, reunión que girará en torno al Clásico Aniversario y donde "Fa-Fá" conducirá a In Your Honor. También confirmaron su presencia Juan C. Noriega (Asiatic Gold) y Juan C. Villagra (Calcolatore).

La Plata: severa pena al trainer Alcides Ortega

Las autoridades de La Plata le aplicaron una severa sanción de 3 años al trainer Alcides Ortega (hasta el momento el líder de la estadística), tras comprobarse que su pupilo Planet Louis -ganador de la 1ª carrera del pasado 8 del corriente- actuó bajo los efectos de sustancias prohibidas- (cafeína). Por su parte el ejemplar fue distanciado y no podrá correr por ocho meses.