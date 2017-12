"Por historia, Boca es candidato", dijo Barros Schelotto

El entrenador Guillermo Barros Schelotto puso a Boca como uno de los candidatos a quedarse con la próxima edición de la Copa Libertadores.

"Creo que todos los equipos argentinos y los brasileños estamos un paso por encima de otras ligas, por historia más que por actualidad. Boca por historia es candidato a ganarla, como el resto de los equipos del país y de Brasil y también Atlético Nacional de Colombia", señaló.

Tras el sorteo de la Copa Libertadores que se llevó a cabo en la ciudad paraguaya de Luque, el técnico del conjunto de la ribera manifestó que todos los grupos muestran paridad y que no ve nadie lo tenga sencillo. "Me parece que todos los grupos son parejos, no hay ninguno fácil. A nosotros nos tocará con Palmeiras, que ya tenemos una historia reciente y además está Alianza Lima, que se hace fuerte de local, pero confío en el plantel", reveló.

Boca compartirá el grupo 8 de la Copa Libertadores con Palmeiras de Brasil, Alianza Lima de Perú y el ganador 4 de las fases previas y Barros Schelotto dijo que primero hay que "pasar la ronda inicial" y posteriormente pensar e ilusionarse "con el título".





Gaitán: Atlético es el que define

Nicolás Gaitán, pretendido por Boca, definirá su situación en Atlético de Madrid a fin de año y el club español tomará parte en esa determinación. "Tuve una muy buena charla con Gaitán. El club decidirá su situación de acuerdo a lo que pensamos nosotros y necesita el equipo. Será lo mejor para todos, se enterarán más adelante", comentó el entrenador del Colchonero, Diego Simeone.