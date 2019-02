"Hay que sacar los tres puntos ante San Martín de San Juan para que los cuatro empates tengan valor", subrayó Alexis Rodríguez a Ovación, el día posterior a su gol en la agónica igualdad de Newell's con San Lorenzo. Una frase similar expresó dos días después a este diario Jerónimo Cacciabue. Todo el plantel que conduce Héctor Bidoglio es consciente de que no perder es positivo. También que no le alcanza a Newell's prolongar la serie sin triunfos. El promedio es una sombra negra que asoma en el horizonte y requiere de una reacción en el cierre de la Superliga para que el próximo torneo no haya que mirar seguido la tabla que más preocupa. Que es lo que le pasa hoy a San Martín de San Juan, apenas un puesto por encima de la zona del descenso. Contra este equipo apremiado de puntos, la lepra se propone plasmar en la cancha el rol protagónico que siempre se plantea para volver al triunfo.

No es casualidad que el éxito se le venga negando. El retroceso que evidenció en el juego lo privó del triunfo en todos los partidos disputados en el año. Hasta estuvo cerca de la derrota la fecha pasada ante San Lorenzo (1-1). A la lepra la rescató Alexis Rodríguez de una segura caída, con un cabezazo en el tiempo de descuento. Esa aparición del mellizo fue una señal contundente para Bidoglio, que lo confirmó para esta noche de titular.

La iniciativa es una postura que siempre asume Newell's. Después le cuesta ejercer ese control que se propone. Su dominio del juego es intermitente. Presiona, la recupera y allí comienzan los problemas. Falla en el circuito futbolístico. Equivoca los caminos y la manera de atacar. En consecuencia, pierde agresividad y es poco claro en los metros finales. A esto se agrega que no es preciso frente al arco.

Este conjunto de falencias conspira para que Newell's se reencuentre con esa victoria que se le niega desde que visitó a San Martín de Tucumán (3-0) previo al receso y luego de obtener los tres puntos frente a Patronato (1-0), ambos con Bidoglio, entonces entrenador interino. El rendimiento en esos dos partidos fue un muestra de lo que quiere el DT. Confirmado en el cargo, el equipo ratificó esa idea. Pero de la destacada igualdad con Boca (1-1), pasando por los empates con Unión (0-0), Central (0-0) y el último ante San Lorenzo (1-1), el funcionamiento fue decayendo.

Las buenas señales que fue entregando, espaciadas y a cuentagotas, la ambición, el espíritu ofensivo, la predisposición para recuperar la pelota lejos de su arco, no servirán si no profundiza esas intenciones, para que la victoria sea posible. De lo contrario, le costará ganar y las dudas pueden aparecer. No sería conveniente si es que quiere incrementar un promedio que, proyectado a la próxima temporada, lo encontraría hoy mismo con el segundo peor coeficiente, sin contabilizar a los dos equipos que suben. Como dato extra, Central arrancaría apenas arriba de la lepra.

No es para activar las alarmas. Es para estar atento. Newell's sabe lo que se juega. Un triunfo contra los sanjuaninos será un estímulo para los últimos cinco partidos de la Superliga y para jerarquizar el valor de los cuatro empates seguidos.

Para rearmar el equipo se prefiere a los juveniles

La aparición de Alexis Rodríguez y Juan Pablo Freytes de titulares confirma que Héctor Bidoglio confía en los jóvenes del club. Es cierto que por el defensor no tenía muchas alternativas, pero también es verdad que ya le dio la chance de jugar la fecha pasada y en otras posiciones ubica a jugadores surgidos del club. "Siempre dijimos que el recambio serán los chicos", declaró Bidoglio en la conferencia del viernes. Hasta acá es lo que se observa con cada formación titular que presenta en la Superliga. Nadalín, Freytes, Cacciabue, Rivero y Alexis Rodríguez son los jóvenes que jugarán desde el inicio ante San Martín. Todos surgidos de Newell's, como Formica y Maxi, con mayor experiencia. Hasta no hace tanto tiempo tenían menor cabida los juveniles. La cuestión cambió, más allá de que los incorporados Gabrielli y Ribair Rodríguez hoy no tengan chances de estar. Al momento de elegir, Bidoglio mira seguido a los que vienen de abajo.