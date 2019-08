Por el primero, afuera

Todavía no pudo ganar en el arranque del torneo de la Primera C pero hay confianza. El finalista de la Copa Santa Fe viene de jugar un buen partido de local ante Argentino de Merlo y aunque no pudo coronarlo con un triunfo levantó su imagen luego del 0-1 en Ezeiza, ante Italiano en el debut. No será fácil, claro, porque enfrentará de visitante en General Rodríguez a Leandro N. Alem, que tampoco ganó aunque con dos igualdades. La confianza está, tanto que el Tati Montoya repite el equipo.

Como todos en el fútbol argentino, Córdoba jugó un amistoso en el parate por las Paso. Fue ante Newell's, con derrota por 1 a 0, que sirvió pese al resultado para comprobar que puede jugar de igual a igual ante un rival de categoría superior. Por supuesto la comparación es relativa, porque ahora el oponente será un igual y en una cancha de la C.

Si bien los resultados hasta aquí no fueron los esperados, sólo un equipo ganó los dos partidos (Deportivo Merlo) y está muy a tiempo de meterse en carrera.

El plantel charrúa viaja esta mañana desde la sede hacia el estadio lechero y junto a los once titular que empataron con Argentino e Merlo estarán Lucas Rodríguez, Juan Manuel López, Maximiliano Saucedo, Fernando Balmaceda, Tomás Armoa, Alejandro Raimondo y Gastón Tedesco.

La esperanza de gol charrúa por supuesto está en sus dos artilleros, el interminable Cristian Yassogna y el ex surgido en Newell's Lucio Cereseto. Hasta ahora el único gol lo hizo el zaguero Juan Manuel Casini, mientras que de los dos que recibió uno fue en contra, de Maxi Saucedo. Córdoba va por el primero. Se tiene fe.