Cuando se dice que las 28 chicas de la escuela de fútbol Unión Femenina, del barrio 7 de Septiembre juegan "por amor a la camiseta" se habla desde la más rigurosa literalidad. Mañana termina el plazo para adquirir la rifa de 30 pesos que están vendiendo las jugadoras para comprarse la primera remera que vestirá el equipo, que por ahora sólo juega amistosos.

Con el espíritu autogestionario que las caracteriza, con el mismo que eligieron el nombre del equipo, acaban de diseñar el modelo de la casaca: será con rayas verticales, negras y turquesa y números dorados. ¿El premio de la rifa? Una Play Station 3. A colaborar con las chicas.

La escuela organizada por Ciudad Futura nació hace dos años. Practican chicas desde los 8 a los 18 años, en la cancha de básquet del club 7 de Setiembre (Martínez de Estrada 8062). Y lo hacen tres veces por semana (martes, jueves y viernes a las 18.30) rompiendo la regla de que por allí sólo patean pelotas los varones. Las entrena un equipo mixto de colaboradores: Dalma Anríquez, Marcos Miño, Daiana Pinto y Paola de los Santos.

"Vengo porque jugar es lo único que me da alegría", "no falto nunca a entrenar porque somos un equipo" y "me quisieron convencer que juegue a otra cosa porque dicen que el fútbol no es de chicas: pero es lo que más me gusta". Cada una de estas frases las comparten algunas chicas del grupo con Ovación, haciendo un alto en una práctica de la semana.

Cuando se les pregunta quién de ellas es la más habilidosa, todas señalan a una: Luján. A la muchacha le da pudor que la apunten pero cuando empieza a hacer jueguitos con la redonda, no para y pierde el rubor.

La coordinadora de la Escuela, Lucía Junco, contó que el equipo femenino logró revertir varios estereotipos en el barrio.

"Cuando llegamos a este club hace un par de años las nenas siempre miraban el juego tras el alambrado, ahora juegan. Y además, antes había que esperar la cancha, ahora se sabe qué días la ocupan ellas y las respetan. Cada práctica es una posibilidad de diálogo sobre muchos otros temas que afectan a las adolescentes, como la violencia de género y eso impulsa a otros talleres y trabajos de contención", aseguró Junco.

Quien quiera colaborar con la rifa que sortea mañana la puede conseguir en los distritos de #CiudadFutura (Distrito Sur: Uriburu 1074; Distrito Sudoeste: Av. Arijón 2433; Distrito Oeste: Viamonte 4139; Distrito Noroeste: Eva Perón 6678; Distrito Norte: Rondeau 2101; Distrito Centro: San Martín 1168 y Distrito Siete: Ovidio Lagos 790).

Dos proyectos futboleros

Ciudad Futura presentó dos proyectos en el Concejo. En "Abriendo la cancha" (no se trató en comisiones) piden que se apoye a los clubes con la implementación del fútbol femenino. El otro pide la creación de una Liga Municipal de fútbol femenino para quienes no pueden acceder a otras ligas o clubes.La Escuela de Fútbol del Club 7 de Setiembre reempadrona obligatoriamente a los mayores de 18 años, en el marco del proceso de normalización provincial.