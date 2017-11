Por amor a la camiseta

Son dos amigos. Uno, de River, y el otro, de Boca. Dos amigos superclásicos que hace tres años hablaban de camisetas: de todas las nacionales, las viejas, las contemporáneas, las lindas, las feísimas, las audaces, la albiceleste, las prestadas, las del Diego, la que sirvieron de homenaje, las de clubes remotos y fugaces. Alejandro Turner y Ernesto "Cune" Molinero son dos amigos que dejaron de hablar tanto y se pusieron a laburar obsesivamente con todas esas camisetas y sus historias, y acaban de sacar un libro al que no se resiste ningún futbolero. "Atlas de camisetas. Los colores del fútbol argentino. La historia, las leyendas y las rarezas", un texto colorido y ágil, de más de 260 páginas, que compila 1.400 camisetas de más de 450 equipos diferentes, de todas las categorías, de 1930 para acá.

El texto no tiene mapas pero es un atlas, no es un libro de diseño pero lo es, no es de historia pero lo es, no es de fútbol pero lo es. Y posee una curiosidad más: sus autores, convencidos de que los amantes de la redonda querrán desafiarlos con más datos o correcciones, invitan a los lectores a escribirles a atlasdecamisetas@gmail.com. "Es un libro que no está terminado, que se seguirá escribiendo" le adelantó Turner a Ovación.

Manto sagrado, los colores, trapo, casaca. ¿Hay alguna expresión que reemplace realmente a "camiseta"?

No, ese fue el mayor desafío, tanto como organizar toda la información en un año y medio de trabajo intenso. Tuvimos que hacer malabares sintácticos porque camiseta claramente no es casaca, suena a "nosocomio" en lugar de hospital. Preferimos repetir la palabra a lo largo del libro.

¿Cómo se dividieron la tarea?

Yo me dediqué fundamentalmente a los textos históricos. El origen de los colores, por ejemplo, y me encontré con sorpresas como la de la camiseta de Vélez. El club vistió una con los colores de Italia pero por un hecho fortuito pasó a tener la de la "V" azulada. A un fabricante del barrio le habían encargado camisetas de rugby y como le dejaron 25 de clavo, él se las ofreció al Fortín.

¿Todas estas raras historias están documentadas o hay mucho de leyenda?

Muchas historias son mitos fundadores, poco comprobables como que el presidente de Boca de 1907 propuso el azul y amarillo por la bandera de un barco sueco. Pero sí encontramos a un nieto de un socio fundador que nos contó que las primeras camisetas eran en realidad camisas de trabajo a las que su abuela les zurcía tiras negras de unos vestidos de luto. Es comprobable que la primera camiseta de Rosario Central fue roja y blanca o que Newell's usó el rojinegro por el escudo de la escuela Anglo Argentina, actual Nacional 2. O que el primer equipo que usó la celeste y blanca fue Atlético Tucumán.

¿Qué caracteriza a las camisetas de cada época?

Las primeras eran de color blanco con alguna aplicación, como las británicas, con telas raras, desde una seda a una pana incómoda. Luego vinieron las de colores, que en muchos casos no quedaron en el tiempo: rosa, marrón. Se pasa a los colores clásicos y llegan luego las de los 90 con cambio de tela e impresión, coinciden con la moda Versace, son las más feas.



¿Te gustó o pareció fea alguna particularmente?

A mí me gusta mucho la de San Lorenzo del 72, tipo camisa y a Cune (el coautor del libro) la celeste y azul de San Telmo. Hay muchas feas porque están tapadas de sponsors pero debajo son lindas.

¿Es verdad que el Trinche Carlovich los ayudó con un dato?

Sí, lo llamamos y nos contó detalles de la que vistió el combinado de Rosario en 1974 y que venció a la selección argentina por 3 a 1, en una jornada legendaria para él. Era azul lisa de mangas largas y cuello redondo con un vivo blanco. Pero además nos ayudaron muchos amigos, hinchas y páginas webs muy bien documentadas. También contactamos a Juan Carlos Laurita (ex volante de Liniers), al que encontramos sencillamente por la guía teléfonica. Nos dijo con qué camiseta su equipo logró el ascenso a primera B en 1967. Lloró cuando le dijimos que íbamos a incluir la camiseta de Liniers. Un sentimiento.



