Por ahora, mitad para cada uno

Ayer temprano se realizó una reunión en Mendoza para coordinar algunas cuestiones relacionadas a la logística de la final que sostendrán pasado mañana canallas y xeneizes. En el cónclave se pusieron sobre la mesa varios temas a tratar y resolver. También quedó establecido que por ahora el estadio estará dividido en partes iguales, es decir una mitad para los hinchas de Central y la otra para los de Boca. No obstante, y como la venta de entradas está a fuego lento en Arroyito, desde la organización de la final de la Supercopa Argentina no descartan que llegado al momento de hacer números finales le brinden más plateas a la popular escuadra porteña.

"Justamente en la primera hora de hoy (ayer) tuvimos una reunión con la gente de Torneos y Competencias, que es la empresa organizadora de esta copa, y los responsables del operativo de seguridad. Entre los puntos que se tocaron y analizaron surgió la cuestión de cómo estaría conformada la distribución de la gente en el estadio mundialista", le confió anoche una alta fuente mendocina a este medio.

Y agregó que "quedó establecido que la parcialidad de Rosario, en este caso de Central, ocupará el sector popular sur del Malvinas Argentinas. También tendrán a disposición la mitad las plateas techadas y del otro lateral, que es descubierto. Es decir tendrán la misma ubicación que cuando jugaron con Gimnasia la final de la Copa Argentina".

Si bien desde Capital Federal cobró mucha fuerza la posibilidad de ampliar el cupo establecido a los hinchas de Boca como consecuencia de la gran demanda de entradas que vienen protagonizando, lo cierto es que por el momento no será así.

"No, por ahora queda todo como está. Cada equipo tendrá la mitad de estadio a disposición. Sin embargo, la organización no descarta que si Central no logra completar los sectores de plateas destinados como se presagia, debido a la poca actividad que se registra en las ventas, es casi un hecho que reducirán los espacios para darle más lugar a Boca, que hasta ahora viene manifestando un gran interés por la final. Pero la tribuna popular, esté o no completa, será toda para Rosario", destacaron desde Mendoza

Desde Arroyito sostuvieron ayer que la organización les entregó 12 mil localidades. "La venta viene tranquila, pero la gente responderá y dará el presente como siempre lo hace", relataron desde el club con cierto optimismo anoche. Aunque por ahora la realidad indica que hay poco movimiento, sea vía internet o en las mismas boleterías del Gigante.





El plantel volará mañana en chárter