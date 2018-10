Lionel Scaloni volvió a plantear que por ahora Lionel Messi no volverá a ponerse la camiseta de la selección argentina. El técnico interino brindó ayer una conferencia de prensa en el marco de la fecha Fifa que se viene, instancia en la que el seleccionado enfrentará a Irak y Brasil en Arabia Saudita. El ex volante de Newell's blanqueó que habló con Messi y acordaron que no estaría en la gira. "La decisión final es que no venga", expresó.

Sobre su futuro, afirmó: "No me planteo la Copa América. Con Chiqui (Claudio Tapia) sólo hablamos de esta convocatoria, no hablamos de lo que pueda pasar dentro de un tiempo", concluyó.

También el técnico de la selección le respondió a Diego Maradona, quien en una entrevista dijo textualmente: "Scaloni no puede dirigir ni el tráfico". Scaloni recogió el guante después de haber quedado en el ojo de la tormenta por esa frase del actual técnico de Dorados de Sinaloa y contestó con mesura, sin entrar en polémica: "No tengo muchas cosas para decir. Realmente no voy a responder". Por último, aseguró que "no hay ninguna puerta cerrada" para los jugadores históricos, que se quedaron fuera de las dos primeras convocatorias de su interinato tras el Mundial de Rusia 2018 y la salida de Sampaoli: "No hay ninguna puerta cerrada para los históricos. En estos momentos decidimos por otros jugadores que creemos que son los mejores", explicó.





El mensaje de Angelito

Angel Di María subió una enigmática foto a Instagram después de que finalizó la conferencia de prensa de Lionel Scaloni. En la imagen se lo puede ver con la camiseta de la selección argentina festejando su gol ante Francia en el Mundial de Rusia 2018. ¿Qué quiso decir con ese posteo? ¿Habrá sido un mensaje para Scaloni? Muchos lo entendieron así.