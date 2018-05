Por ahora, De Felippe no habla de refuerzos para el próximo torneo

El final de la Superliga está ahí nomás. También los contratos de algunos jugadores de Newell's que tendrán un destino lejos del Parque de la Independencia. Hay un número de nombres que es un hecho que se alejarán porque se les vence el préstamo y/o contrato con la entidad. Pero por el momento, más allá de que esto resulte una obviedad sobre el final del primer semestre, lo cierto es que Omar De Felippe aún sigue en silencio y no quiere hablar de esta cuestión. Y no tiene que ver de hacerlo públicamente, sino que "tampoco lo hace con los dirigentes. Hasta que no termine la competencia optó por no dialogar del tema", le confió a Ovación una fuente ligada a la entidad. Lo cierto es que tanto del ámbito judicial como del dirigencial pretenden tener una noción con el fin de diagramar el futuro, porque obviamente habrá una renovación de nombres. Y no será sencillo salir al mercado con escasos recursos.

Si bien falta la despedida frente a Gimnasia en el torneo doméstico y después el partido por la Copa Argentina, los directivos tienen en claro que hay algunos futbolistas que están cerca de la despedida de la entidad. Bruno Bianchi, José San Román y Nelson Ibáñez concluyen sus préstamos y los dos primeros es casi un hecho que se irán. Habrá que ver lo que sucede con el arquero, que en el último tiempo se ganó la titularidad en el rojinegro con buenos rendimientos. Otra cuestión está centrada en Víctor Figueroa, cuyo contrato concluye en junio y seguramente cambiaría de aire después de haber estado varios años en la institución. Además, el Negro habló días atrás y sus palabras estuvieron prácticamente orientadas a una despedida, aunque el interés de De Felippe para retenerlo quizás pueda incidir para que se quede.

El tema primordial y que genera incertidumbre en la dirigencia tiene que ver con Luis Leal. En este caso existe una opción de compra de 925 mil dólares por el 80 por ciento del pase, algo "prácticamente imposible de pagar en este momento", dijeron desde la esfera tribunalicia. La prioridad es vender uno o dos jugadores y el ingreso tendría que ser muy importante como para invertir en el delantero. "No se va a gastar una cifra de ese monto", insistieron las fuentes judiciales consultadas por este diario. Ante esto, la única posibilidad es que los directivos elaboren una ingeniería con el fin de retenerlo a un monto inferior, aunque el representante del portugués avisó tiempo atrás que "hay otras ofertas" y la continuidad en el club es "muy difícil". De todas formas, desde el club buscarán la manera de lograr la permanencia del portugués, que manifestó sus deseos de continuar jugando con la rojinegra.

Para De Felippe el tema del atacante es un problema importante porque no cuenta con demasiadas alternativas y lo padeció en los encuentros en que no lo tuvo a disposición por lesión. Y no sólo necesita uno, sino dos para que se sumen a los pibes que vienen peleando por un lugar en primera.

El recorrido en la Superliga llega a su fin tras la última escala en La Plata, aunque el final de la competencia en el semestre concluirá con la presentación en la Copa Argentina. Después llegará el receso, el barajar y dar de nuevo y rearmar a Newell's para la próxima temporada. Con algunos nombres que llegarán y, tal vez, el regreso de un ídolo: Maxi Rodríguez.