Apenas se habían jugados 23 minutos del primer tiempo, cuando Leonardo Ponzio fue a disputar una pelota y sintió una molestia muscular en su pierna derecha que no lo dejó seguir. Justo en el partido 300 con la camiseta millonaria, el capitán no pudo seguir. Con resignación, Ponzio le dejó su lugar a Enzo Pérez ya que Bruno Zuculini, su habitual reemplazante, no entró porque se había quedado fuera del banco de suplentes.

River no fue el mismo sin Ponzio, pero igual se las ingenió para que Gremio no le copara el mediocampo. Enzo Pérez tuvo buena ubicación, pero se notó que le falta el oficio que tiene Ponzio para moverse en esa zona. Por ahí se movieron Cícero, Michel y Maicon y complicaron.

La otra variante que metió Gallardo (aunque ayer no estuvo en el banco) fue el ingreso de Gonzalo Martínez, quien metió el gol mediante un tiro penal y definió la clasificación a la final.