Por si alguna duda había, el capitán millonario Leo Ponzio aseguró que con 37 años lo motiva competir y que por ahora no tiene pensado dejar el fútbol. "Me mueve mucho entrenar y competir", dijo el ex Newell's, que será homenajeado por su club, Williams Kemmis.

El colombiano Villa también se sumó

Boca. Aún sin nuevos refuerzos, el plantel de Boca trasladó sus trabajos a Los Cardales, donde trabajará en doble turno y recién el martes atenderán a la prensa. Ayer se sumó el colombiano Sebastián Villa, que había tenido problemas en el vuelo de regreso desde Antioquía, como suele suceder con los jugadores de ese país cada vez que deben retornar a las pretemporadas de los clubes. En tanto, el mánager Nicolás Burdisso habló con Nicolás Gaitán para que retorne desde Benfica. Difícil.

Marcos Díaz dio por cerrada la ilusión

huracán. Marcos Díaz dio por tierra con todo intento de Huracán de firmar un nuevo contrato (caducó el 31 de diciembre), luego de reunirse con el presidente Alejandro Nadur. El ídolo quemero pegó duro: "Se terminó la relación que había. No tengo ganas de aguantar maltratos", expresó.

Maradona sigue en Dorados de Sinaloa

mexico. Diego Maradona seguirá como DT de Dorados de Sinaloa. Pero demorará su regreso por un problema de salud (ver página 23).

Dos adelantos y el Barsa recién mañana

españa. Levante 2, Girona 1 y Espanyol 1, Leganés 0 adelantaron la 18ª fecha. Mañana el líder Barcelona visita a Getafe y se enfrentarán el 3º Sevilla con el escolta Atlético Madrid.