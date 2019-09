Ponce, clave en la goleada criolla

El seleccionado argentino Sub 23 no tuvo piedad con su par de Bolivia y lo derrotó en forma contundente por 5 a 0, en un amistoso jugado anoche en cancha de Banfield, ante casi 10.000 espectadores que presenciaron el espectáculo con la entrega de un alimento no perecedero en la entrada del Florencio Sola. La gran figura fue el delantero ex Newell's Ezequiel Ponce, que entró en el segundo tiempo y anotó tres goles.

El conjunto dirigido por Fernando Batista, que venía de conquistar la medalla de oro en los Panamericanos Lima 2019, no halló oposición en un rival en el que estrenó como DT el venezolano César Farías.

El delantero de River Julián Alvarez abrió la cuenta a los 31 de la primera mitad. Y en el segundo período, apenas comenzado el juego, el enganche de Barracas Central Fernando Valenzuela metió un remate esquinado, junto al palo, para decretar el 2 a 0 parcial. Y la gran figura fue el ingresado atacante rosarino Ezequiel Ponce (ex Newell's), hoy en Spartak Moscú de Rusia, que convirtió los tres goles restantes en el segundo tiempo.