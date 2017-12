Polo: torneo en la arena de La Florida

El sábado se desarrollará el torneo/ exhibición de polo en la arena, competencia que fue suspendida el sábado último por los fuertes pronósticos de tormentas. El campeonato se jugará, desde las 11, en el balneario La Florida, organizado en forma conjunta por las autoridades del balneario y Los Cipreses Campo & Polo, con la participación de cuatro equipos integrados por dos jugadores cada uno: Los Cipreses (Alfredo Laborde y Oscar Prendes); La Rinconada (Santiago Camaño y Orsi); Jockey Club (Matías Alvarez Capitaine y Martín Román) y Los Cipreses 2 (Hernán Arcieri y Alvaro Orsi).

Será la primera vez que un torneo de estas características se juegue en Rosario. Los partidos serán divididos en dos chukkers (tiempos) y, tras disputarse los dos primeros, se invitará al público que quiera subir a alguno de los caballos para experimentar las sensaciones de esta disciplina o sólo sacarse alguna fotografía. La idea del torneo no es competencia sino mostrar un costado no divulgado del polo en la arena. El espacio será de 40 x 60 metros y estará delimitado por una estructura tubular, que no solo marcará el límite de la cancha, sino que fundamentalmente será para proteger al público, ya que se usa la bocha de fútbol número uno.