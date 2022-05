Polémica por los regalos que Boca le hizo a los árbitros del partido con Always Ready

"Inmediatamente se comunicó eso a Conmebol y es por eso que ingresaron al vestuario con la policía y cámaras que respalden los hechos. Allí se encontraron obsequios, que fueron incautados. Se realizará una prueba de huellas dactilares y una investigación que pueda dar mayor certeza de lo que pasó", indicó en diálogo con TyC Sports.

Embed

"La gente mencionó que los que hicieron los regalos fueron dirigentes de Boca, pero no puedo decir quiénes. Yo no estaba en el lugar y sería irresponsable si doy nombres que me dieron terceros. Quiero manejar esto con mayor cautela para no perjudicar la imagen de nadie", continuó.

https://twitter.com/GolCalizaya1/status/1522054612278251523 ¡Último Momento!



. Habló el presidente de Always Ready Andrés Costa para los colegas de TyC Sports de Argentina. #Parte2 pic.twitter.com/EUzz23DGlq — Rodrigo Calizaya - GOL DE PRIMERA (@GolCalizaya1) May 5, 2022

Sobre el reclamo que elevarán por lo sucedido, el dirigente de Always Ready dejó en claro: “Nosotros no queremos realizar una denuncia contra Boca ni pedir puntos. Para nada. Solamente deseamos que se investigue y sancione a la terna arbitral porque el reglamento está claro y prohíbe realizar regalos a los jueces”.

Embed

“No vamos a iniciar ningún proceso, pero sí nos vamos a enfrentar en una querella contra el cuerpo arbitral. El problema no es de la dirigencia de Boca ni de Always Ready, sino de quien acepta los regalos. Estamos esperando el informe policial para ver quién ha sido el responsable”, concluyó.

Arnaldo Giménez: "Le regalaron el partido"

Por su lado, el arquero local Arnaldo Giménez fue muy duro en sus declaraciones en conferencia de prensa y dijo que "a Boca le regalaron el partido".

El futbolista se mostró muy molesto con lo vivido y expresó: "Les quiero enviar un mensaje a los árbitros. Que se dejen de joder, que les permitan a los equipos denominados chicos competir. A nosotros nos cagaron el partido con una sanción que no entiendo. Le pregunté y no supo qué responder. Es obvio que vino a cagarnos el partido. Que vino a ayudar a los equipos grandes".

Y enseguida agregó: "No nos dejan competir, es difícil hablar de fútbol. Las imágenes hablan por sí solas".