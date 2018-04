"Podrán igualarlo pero nadie podrá superar a Diego", dijo Caniggia

"Messi no va ser nunca lo que fue Maradona. Son jugadores distintos y épocas diferentes", dijo Caniggia en el programa Fútbol 910, que conduce Toti Pasman, y fue esa frase la que eligieron poner en el Twitter de Radio La Red.

"Maradona es el jugador más increíble que he visto, un jugador extraordinario que dio el fútbol. Messi en algunas cosas es más constante, pero lo que hacía Maradona no lo hace nadie. Sólo lo pongo a Pelé a su altura, que no lo vi y es por lo que dicen. Son los dos jugadores más extraordinarios que nos dio el fútbol", agregó el ex jugador de River, Boca; Hellas Verona, Atalanta y Roma de Italia, Benfica de Portugal; Dundee y Rangers de Escocia y Qatar SC.

El Pájaro también analizó el presente de Jorge Sampaoli como técnico de la Selección: "Me deja algunas dudas". "Obviamente que lo de España fue terrible y el DT tiene que asumir sus responsabilidades. Es el técnico y no hay otro, entonces le daremos el crédito. No digo que no se merecía la Selección, quiero decir que fue el elegido entre otros técnicos que obviamente para mí eran mejores, pero que no quisieron venir por diferentes motivos", comentó.

En otro orden, Caniggia le apuntó a Daniel Passarella y dijo que fue él quien lo dejó afuera del Mundial de Francia. "En 1998 yo era el mejor en mi puesto y Passarella me cagó un Mundial al no convocarme. Se lo dije, pero ya pasó".