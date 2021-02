Podoroska cumple años: de la campera de Venus Williams a los festejos en Australia

Alguna vez se contó por ahí que a punto de cumplir los 15, Nadia Podoroska dejó helado a su papá Marcelo. No, no quería una fiesta de cumpleaños como cualquier chica, quería un pasaje a Europa para poder competir, para abrirse al mundo con el tenis. Aunque no fue tan así. En verdad, ese pedido lo hacía desde mucho antes, porque aún pequeña era soñadora, tenía determinación y era consciente de lo que quería ser y hacer. Y como el tenis fue lo que casi desde siempre atravesó sus febreros, cuando le tocó la edad para desear una gran celebración envuelta en vestido de princesa decidió lo contrario. Lo que está fuera de los parámetros habituales a esa edad.