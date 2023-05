Podoroska aportó la primera victoria argentina en Roland Garros

Podoroska, de 26 años, número 103 del ranking de la WTA, se valió de un alto registro de puntos ganados con su primer servicio (79%) y de los errores no forzados de su rival (27) para avanzar a la segunda ronda. En esa instancia, la semifinalista de la edición 2020 se enfrentará con la ganadora del duelo entre la griega Maria Sakkari (8 y la checa Karolina Muchova.

En el torneo de Roland Garros, segundo Gran Slam del año y primero en 18 temporadas sin su máximo campeón, el español Rafael Nadal (14 títulos), participarán otros diez tenistas argentinos. En la jornada de este domingo también se presentará Facundo Díaz Acosta, debutante absoluto como “lucky loser”, ante el australiano Jason Kubler. Mañana será el turno de otros cinco compatriotas: Pedro Cachín frente al austríaco Dominic Thiem -finalista 2018 y 2019-, Tomás Martín Etcheverry con el británico Jack Draper, Thiago Tirante contra el neerlandés Botic Van De Zandschulp, Federico Coria ante el croata Borna Coric (15) y Diego Schwarztman con el español Bernabé Zapata Miralles. El resto de los duelos con protagonistas argentinos se disputarán el martes: Francisco Cerúndolo (28 vs. Jaume Munar (España); Sebastián Báez (44 vs. Gael Monfils (Francia); Guido Pella vos Quentin Halys (Francia) y Genaro Olivieri vs. Giovanni Mpetshi Perricard (Francia).