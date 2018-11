"Podemos dar el batacazo", aseguró el ex canalla Ramiro Costa

Ramiro Costa surgió en el profesionalismo en Central. Por eso es que el partido de esta tarde no correrá como uno más por sus venas. El presente es Temperley. Eso lo tiene en claro el delantero rosarino de 26 años. Aunque a la hora de hacer eje en la semifinal que se librará en el abarrotado estadio cordobés Mario Alberto Kempes, el goleador del gasolero no dudó. "Si estamos concentrados podemos dar el batacazo", tiró Rama con toda la ilusión a flor de piel. "Lógico que buscaremos seguir haciendo historia, pese a la jerarquía que tiene el equipo del Patón (Bauza)", acotó el punta en el amanecer del diálogo con Ovación.

¿Se puede decir que estás en una encrucijada?

Es que en parte es así porque salí de Central. Tengo toda mi familia en Rosario y además enfrentaré a varios ex compañeros. No caben dudas de que será un partido más que especial. Sobre todo porque para Temperley será algo histórico también. Es un momento para disfrutar.

¿Qué pasó por tu cabeza cuando te enteraste de que Central era el rival?

Y, lo primero es que tendríamos un partido más que complicado por la calidad del plantel que tiene Central. Hay mucha jerarquía. Hay jugadores que pueden marcar la diferencia de un momento a otro. Sin embargo será lindo enfrentarlo porque es es un equipo que deja jugar. Y eso nos viene bien. Sobre todo porque ante los equipos de primera venimos bien, ya que le ganamos a Argentinos Juniors y a San Lorenzo. En realidad, nos sentimos mejor cuando nos enfrentamos a equipos de la máxima divisional. Ojalá podamos quedamos quedarnos con el pase a la final.

¿Les tomaron el punto a los equipos de primera?

No sé si les tomamos el punto, pero sí nos sentimos mejor. Sobre todo porque en la B Nacional nos está costando mucho poder acomodarnos. Sentimos el cambio de categoría y lo estamos pagando en parte porque no estamos como queremos. En el ascenso hay mucha fricción. En cambio, en primera hay más espacios. Por eso quizá nos fue tan bien contra el Bicho y el Cuervo.

¿Se puede decir entonces que aún tienen el chip de equipo de primera?

Y, creo que sí. Porque tenemos un plantel con muchos jugadores que estuvieron mucho tiempo en primera. Y eso se está sintiendo en el ascenso. Tenemos a Wilchez, Brum, Leandro González y Di Lorenzo, entre otros. Por eso nos va distinto en la Copa Argentina. Al menos es lo que pienso y veo.

¿Influye en algo que los dos estén mal en el torneo local?

No, no creo. Es cierto que Central hace rato que no gana en la Superliga y nosotros somos irregulares en la B Nacional. Pero esto es distinto. Es un partido aparte. Somos dos rivales que prácticamente no se conocen porque no se enfrentaron nunca este año. Cada uno tiene sus cualidades. Eso sí, creo que será una semifinal de palo y palo. Y quien más concentrado esté se llevará el pasaje a la final.

Ortigoza y Caruzzo dejaron en claro que no hay que subestimarlos. ¿Temperley es más duro de lo que muchos consideran?

Más que duros somos un equipo con ganas de seguir creciendo. Sabemos que cuando tenemos la pelota somos un rival complicado. Como también que cuando no la tenemos somos un rival totalmente vulnerable. Nuestro objetivo para mañana (hoy) será la tenencia de la pelota y hacerle pasar un mal momento a Central.

¿Son vulnerables porque son flojos en el fondo o porque están acostumbrados a ser ofensivos?

Porque tenemos muchos jugadores ofensivos por naturaleza. Y eso hace que cuando no tenemos la pelota, nos cueste recuperarla y por eso a veces la pasamos mal.

¿Que Caruzzo llegue sin ritmo, que no estén ni Carrizo ni Herrera, es un punto a favor para ustedes?

No lo vemos tan así porque cualquiera que esté en el plantel superior de Central tiene la suficiente capacidad para entrar y hacer un buen papel. Hay mucha jerarquía en el club. Por eso deberemos tener mucho cuidado. Sobre todo a la hora de las pelotas paradas, porque esa es una de las armas más filosas que tiene el equipo del Patón Bauza.

¿Piensan que la clave del partido pasará entonces por las jugadas de pelota parada?

En parte será así. Por eso trabajamos en ese aspecto. A la vez soy uno de los que deberá bajar para controlar el juego aéreo de Central. Tenemos en claro que todos tendremos que estar muy concentrados si queremos pasar a la gran final.

¿Cómo tomaron que se jugará en el Kempes?

Nos gustó porque es un campo amplio y eso nos puede favorecer por el juego que tenemos. Somos un equipo que necesitamos tener la pelota y ojalá el terreno de juego ayude porque eso también puede llegar a influir a la hora del partido en sí.

¿De qué otra cosa deben tomar recaudos?

De la jerarquía que tiene el plantel de Central. Cualquiera puede desequilibrar y hacer una jugada que termine en gol. Por más que no esté creando mucho juego, lo cierto es que tendremos que sacarle la pelota porque si la tiene pueden ser muy peligrosos.

¿Te preguntan los compañeros sobre Central?

No, porque en realidad todos los conocen. Acá ven los partidos y saben casi todo de Central.

¿En cuánto influye que si pasan a la final de la Copa Argentina podrían incluso clasificar a la próxima Libertadores si es que River consigue algunas combinaciones?

Juega en la cabeza porque es una chance que puede darse. Pero a la vez no queremos mirar más allá de este partido. Primero habrá que hacer un planteo ante Central y pasar a la final. Luego se verá cómo seguirá todo. No queremos adelantarnos a nada porque también sabemos que debemos empezar a sumar para meternos en el reducido por el ascenso. Estamos en deuda con la gente y con nosotros mismos.

¿Pensaban que iban a llegar tan lejos en la copa o fue casualidad?

Lo nuestro fue partido a partido. Luego nos fuimos dando cuenta de que ante los equipos de primera nos sentimos mejor y por eso pudimos sacarlos adelante. Ahora estamos en una instancia histórica para el club y queremos disfrutarla. Lógico que iremos por más.

¿Qué tiene Temperley para dar el batacazo?

Mucha ambición. Queremos llegar a la final y hacer historia.

¿Pueden hacer historia?

Sí, podemos. Y lo demostramos con equipos de jerarquía como Argentinos y San Lorenzo. Si estamos concentrados podemos dar el batacazo.